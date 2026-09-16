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Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G

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Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
5 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
800

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G

Двухдиапазонный роутер с поддержкой 4G LTE, предназначенный для создания беспроводной сети Wi-Fi. Устройство позволяет подключать до 64 устройств одновременно и работает в двух частотных диапазонах: 2.4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с).



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный роутер с поддержкой 4G LTE, предназначенный для создания беспроводной сети Wi-Fi. Устройство позволяет подключать до 64 устройств одновременно и работает в двух частотных диапазонах: 2.4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с).


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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