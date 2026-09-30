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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 6
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 7
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 130 руб.  7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 72438
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, кг.
1.8

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+

Маршрутизатор TP-LINK TL-R480T+ – это надежное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для оснащения широкополосным соединением с сетью Интернет различных офисов или интернет-кафе. Стабильная и бесперебойная передача сетевых данных гарантируется благодаря стратегии балансировки нагрузки, а также за счет приоритезации передаваемых данных. Роутер обладает высокой степенью защиты, что дает возможность пользоваться качественным соединением с Интернетом и не беспокоиться о хакерских атаках. Кроме того, данная модель маршрутизатора имеет защиту от ударов молний и скачков напряжения – устройство способно выдерживать электрические разряды до 4 кВ.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK TL-R480T+ – это надежное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для оснащения широкополосным соединением с сетью Интернет различных офисов или интернет-кафе. Стабильная и бесперебойная передача сетевых данных гарантируется благодаря стратегии балансировки нагрузки, а также за счет приоритезации передаваемых данных. Роутер обладает высокой степенью защиты, что дает возможность пользоваться качественным соединением с Интернетом и не беспокоиться о хакерских атаках. Кроме того, данная модель маршрутизатора имеет защиту от ударов молний и скачков напряжения – устройство способно выдерживать электрические разряды до 4 кВ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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