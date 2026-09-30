Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+
Маршрутизатор TP-LINK TL-R480T+ – это надежное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для оснащения широкополосным соединением с сетью Интернет различных офисов или интернет-кафе. Стабильная и бесперебойная передача сетевых данных гарантируется благодаря стратегии балансировки нагрузки, а также за счет приоритезации передаваемых данных. Роутер обладает высокой степенью защиты, что дает возможность пользоваться качественным соединением с Интернетом и не беспокоиться о хакерских атаках. Кроме того, данная модель маршрутизатора имеет защиту от ударов молний и скачков напряжения – устройство способно выдерживать электрические разряды до 4 кВ.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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