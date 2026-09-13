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Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G

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Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723614
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке.
Габариты, мм
95x165.97x61.05
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
200

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G

Роутер Mercusys MB130-4G предназначен для организации беспроводного и проводного доступа к Интернету на даче, в загородном доме или другом объекте. Прием данных из сотовой сети на скорости до 150 Мбит/с осуществляется с помощью встроенного GSM-модуля. Маршрутизатор совместим с сетями 3G и 4G. Входное кабельное интернет-соединение осуществляется с использованием порта LAN/WAN. Роутер Mercusys MB130-4G поддерживает 2 диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Одновременно без проводов можно подключать до 64 устройств. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 1167 Мбит/с. Показатель достигается при одновременной работе обоих диапазонов. Для проводного подключения компьютеров и другой техники используются порты LAN и LAN/WAN.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке.
Габариты, мм
95x165.97x61.05
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Mercusys MB130-4G предназначен для организации беспроводного и проводного доступа к Интернету на даче, в загородном доме или другом объекте. Прием данных из сотовой сети на скорости до 150 Мбит/с осуществляется с помощью встроенного GSM-модуля. Маршрутизатор совместим с сетями 3G и 4G. Входное кабельное интернет-соединение осуществляется с использованием порта LAN/WAN. Роутер Mercusys MB130-4G поддерживает 2 диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Одновременно без проводов можно подключать до 64 устройств. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 1167 Мбит/с. Показатель достигается при одновременной работе обоих диапазонов. Для проводного подключения компьютеров и другой техники используются порты LAN и LAN/WAN.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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