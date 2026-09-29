Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
Mikrotik hAP ac lite – это маршрутизатор, с помощью которого Вы сможете обеспечить себя высококачественным беспроводным интернетом на сравнительно большой площади. Роутер имеет мощную встроенную антенну, сигнала которой хватит как для домашнего использования, так и для офиса. Он легко настраивается. Установить его сможет даже неопытный пользователь. Максимальная скорость передачи данных – 300 Мб в секунду. Устройство работает стабильно, без каких либо перебоев. Оно имеет высокий уровень защиты и сделает Ваше пользование беспроводным интернетом максимально комфортным. Кроме того, Mikrotik hAP ac lite может обеспечить интернетом и стационарный компьютер, не имеющий беспроводного адаптера. Для этого устройство оснащено соответствующими LAN-портами. Примечательно, что после настройки роутера, интернет на компьютере появится автоматически после подключения кабеля, без каких либо вмешательств пользователя. Маршрутизатор удобен, надежен и прост в использовании.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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