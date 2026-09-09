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Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD)

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Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 8
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 9
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 10
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 8
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 9
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 10
  • Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD)
4 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
68 x 20 x 68 мм
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD)

Точка доступа Mikrotik - mAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 1 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет Белый, RBmAP2nD

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
68 x 20 x 68 мм
Описание
Точка доступа Mikrotik - mAP, 2.4 ГГц, 300Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n, RJ-45 1 x 10/100 Мб/с, PoE, цвет Белый, RBmAP2nD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik wAP2nD (RBmAP2nD) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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