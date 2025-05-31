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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
5 380 руб.  7 060 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
5 380 руб. -24%
7 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Tether, WEB-інтерфейс
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
260х135х42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
805

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53

Гигабитный Wi-Fi 6 — скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц для более плавных потоковых видео и быстрых загрузок. Подключайте больше устройств — технологии MU-MIMO и OFDMA увеличивают производительность в 4 раза и позволяют подключать множество устройств одновременно. Ультранизкая задержка — ускоренный отклик во время онлайн-игр и видеозвонков. Расширенная зона покрытия Wi-Fi — четыре высокопроизводительные внешние антенны и технология Beamforming для более стабильного Wi-Fi во всём доме.TP-Link HomeShield — надёжная защита от кибератак. Бережёт аккумуляторы гаджетов — технология Target Wake Time позволяет устройствам больше взаимодействовать друг с другом, потребляя меньше питания. Поддержка OneMesh — используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
приехал целый и не вредимый всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Настроился быстро сам, работает пока без перебоев, скорость выдаёт максимальную по моему тарифу.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анатолий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, как в дальнейшем покажет себя, посмотрим. Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,даже в дальней комнате ловит
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дополню позже Намного позже
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер это второй роутер этоймодели в доме, покупал за 5025р, первый покупался также примерно за эту сумму, купил эту модель только из за того что первый с 2023 года исправно работает и всем удовлетворяет качеством. так что данную модель рекомендую, особенно по такой цене.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Зиновьев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер взял сразу 2 шт. Для большого дома! Цена/качество отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает.Пока без нареканий.Упаковка цела.Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все красивенькое.настроили быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер вроде бы нормальный но 2 разъем lan после того как у нас отключали электричество перестал работать он был от WiFi роутера до компьютера переставил на другой Лан разъем заработало, по дистанции бьёт метров 20 учитывая 2 стены из шлакоблока после 3 стены уже тяжело пробивать ему
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
S D

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный роутер, поставили не далеко от входа в деревянном шкафу под одежду, квартиру 172 кв м покрыл до самых дальних углов. тариф 500 мбс, телевизор 4Кчерез Wi-Fi показывает не хуже, чем через подключение по кабелю cat5e 1000 мбc. Так что если интернет кабель для Smart TV не заложили, этот роутер отличный вариант. На коробке так и указано, что подходит для подключения 4К TV.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила А.

Достоинства:


Комментарий:
Ловит не плохо, ставил на дачу себе. У меня два дома, оба деревянных, стоит в одном из доме на 2ом этаже. стены в домах утеплены, поэтому во втором доме ловит чуть ниже средне, но на улице в районе 10-15м от главного дома ловит отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
супер. дальность хорошая, пробивает 3 стены
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, ещё не у тановили, позже напишу
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает скорость передачи норм Можно брать
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось! товар пришёл в целой запечатанной коробке . после установки все мои устройства стали работать гораздо быстрее (до этого стоял D LINK DIR 825)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, удобное приложение отлично создал бесшовную сеть wi-fi из трех роутеров.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер приехал быстро, едва теплый, не греется как прошлый, работает быстро. Заказывал под quest 3, WiFi 6, но для работы сервиса на три буквы, нужно самому скачать прошивку и обновить до 1.4.3 версии
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, сигнал пробивает утеплитель с фольгой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену старому TP-Link, так как не поддерживал гигабитную сеть. Настроил быстро, достаточно удобный интерфейс, не для совсем чайников, но разобраться можно)) Можно управлять со смартфона удаленно. Сильно не разбирался в функциях-все что мне надо было, я получил. Жаль, что-то из систем умного дома поддерживает только Амазон Алекса и Гугл ассистент.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, исправен, работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер, выполняет свои функции, проблем не заметил. Немного крупноват по размеру в сравнении с предыдущим роутером Archer C59, но это мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
настроил быстро все работает, есть функция отключения индикаторов на ноч. цена отличная.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
не вскрывал, вроде все нормально
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
супер легко настраивается. выдает максимальную скорость провайдера. вайфай 6
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Кузнецов

Достоинства:


Комментарий:
приложение неполноценое сам роутер работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Пришел быстро. Упаковка - родная коробка в пленке. Никакой другой зашиты. Внутри упакован не плохо. Все в пленочках. Поставил, настроил за 10 мин все - полет нормальный. Квартиру 70 квадратов норм покрывает, хотя у нас особенности есть - очень глушат сигнал вай фай. В целом рекомендую. Легкая настройка, хороший внешний вид, не дорого. Плюс всякие плюшки типа меш сети возможны и тд/ единственное что минусом выпало (не досмотрел) у него нет usb. Это прям беда. Роутер рекомендую, за свою цену - лучше на рынке вряд-ли что найти, на уровне - разве что кенетик.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный роутер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер! У меня используются все гигабитные порты и около 25 клиентов вай-фай. Очень хорошая скорость по вайфай. 4k фильмы размером 80Гб по вайфаю на телевизор идут без спотыканий. Не глючит, не зависает, очень стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена к.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично,на 100 кВ.м хватает доставили за 40 минут



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
Tether, WEB-інтерфейс
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
260х135х42 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Гигабитный Wi-Fi 6 — скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц для более плавных потоковых видео и быстрых загрузок. Подключайте больше устройств — технологии MU-MIMO и OFDMA увеличивают производительность в 4 раза и позволяют подключать множество устройств одновременно. Ультранизкая задержка — ускоренный отклик во время онлайн-игр и видеозвонков. Расширенная зона покрытия Wi-Fi — четыре высокопроизводительные внешние антенны и технология Beamforming для более стабильного Wi-Fi во всём доме.TP-Link HomeShield — надёжная защита от кибератак. Бережёт аккумуляторы гаджетов — технология Target Wake Time позволяет устройствам больше взаимодействовать друг с другом, потребляя меньше питания. Поддержка OneMesh — используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
приехал целый и не вредимый всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Настроился быстро сам, работает пока без перебоев, скорость выдаёт максимальную по моему тарифу.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анатолий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, как в дальнейшем покажет себя, посмотрим. Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,даже в дальней комнате ловит
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дополню позже Намного позже
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер это второй роутер этоймодели в доме, покупал за 5025р, первый покупался также примерно за эту сумму, купил эту модель только из за того что первый с 2023 года исправно работает и всем удовлетворяет качеством. так что данную модель рекомендую, особенно по такой цене.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Зиновьев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер взял сразу 2 шт. Для большого дома! Цена/качество отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает.Пока без нареканий.Упаковка цела.Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все красивенькое.настроили быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер вроде бы нормальный но 2 разъем lan после того как у нас отключали электричество перестал работать он был от WiFi роутера до компьютера переставил на другой Лан разъем заработало, по дистанции бьёт метров 20 учитывая 2 стены из шлакоблока после 3 стены уже тяжело пробивать ему
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
S D

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный роутер, поставили не далеко от входа в деревянном шкафу под одежду, квартиру 172 кв м покрыл до самых дальних углов. тариф 500 мбс, телевизор 4Кчерез Wi-Fi показывает не хуже, чем через подключение по кабелю cat5e 1000 мбc. Так что если интернет кабель для Smart TV не заложили, этот роутер отличный вариант. На коробке так и указано, что подходит для подключения 4К TV.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила А.

Достоинства:


Комментарий:
Ловит не плохо, ставил на дачу себе. У меня два дома, оба деревянных, стоит в одном из доме на 2ом этаже. стены в домах утеплены, поэтому во втором доме ловит чуть ниже средне, но на улице в районе 10-15м от главного дома ловит отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
супер. дальность хорошая, пробивает 3 стены
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, ещё не у тановили, позже напишу
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает скорость передачи норм Можно брать
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось! товар пришёл в целой запечатанной коробке . после установки все мои устройства стали работать гораздо быстрее (до этого стоял D LINK DIR 825)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, удобное приложение отлично создал бесшовную сеть wi-fi из трех роутеров.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер приехал быстро, едва теплый, не греется как прошлый, работает быстро. Заказывал под quest 3, WiFi 6, но для работы сервиса на три буквы, нужно самому скачать прошивку и обновить до 1.4.3 версии
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, сигнал пробивает утеплитель с фольгой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену старому TP-Link, так как не поддерживал гигабитную сеть. Настроил быстро, достаточно удобный интерфейс, не для совсем чайников, но разобраться можно)) Можно управлять со смартфона удаленно. Сильно не разбирался в функциях-все что мне надо было, я получил. Жаль, что-то из систем умного дома поддерживает только Амазон Алекса и Гугл ассистент.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, исправен, работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер, выполняет свои функции, проблем не заметил. Немного крупноват по размеру в сравнении с предыдущим роутером Archer C59, но это мелочи.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
настроил быстро все работает, есть функция отключения индикаторов на ноч. цена отличная.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
не вскрывал, вроде все нормально
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
супер легко настраивается. выдает максимальную скорость провайдера. вайфай 6
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Кузнецов

Достоинства:


Комментарий:
приложение неполноценое сам роутер работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Пришел быстро. Упаковка - родная коробка в пленке. Никакой другой зашиты. Внутри упакован не плохо. Все в пленочках. Поставил, настроил за 10 мин все - полет нормальный. Квартиру 70 квадратов норм покрывает, хотя у нас особенности есть - очень глушат сигнал вай фай. В целом рекомендую. Легкая настройка, хороший внешний вид, не дорого. Плюс всякие плюшки типа меш сети возможны и тд/ единственное что минусом выпало (не досмотрел) у него нет usb. Это прям беда. Роутер рекомендую, за свою цену - лучше на рынке вряд-ли что найти, на уровне - разве что кенетик.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный роутер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер! У меня используются все гигабитные порты и около 25 клиентов вай-фай. Очень хорошая скорость по вайфай. 4k фильмы размером 80Гб по вайфаю на телевизор идут без спотыканий. Не глючит, не зависает, очень стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена к.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично,на 100 кВ.м хватает доставили за 40 минут


Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53 - по цене 5380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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