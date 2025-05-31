Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
Гигабитный Wi-Fi 6 — скорость до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц для более плавных потоковых видео и быстрых загрузок. Подключайте больше устройств — технологии MU-MIMO и OFDMA увеличивают производительность в 4 раза и позволяют подключать множество устройств одновременно. Ультранизкая задержка — ускоренный отклик во время онлайн-игр и видеозвонков. Расширенная зона покрытия Wi-Fi — четыре высокопроизводительные внешние антенны и технология Beamforming для более стабильного Wi-Fi во всём доме.TP-Link HomeShield — надёжная защита от кибератак. Бережёт аккумуляторы гаджетов — технология Target Wake Time позволяет устройствам больше взаимодействовать друг с другом, потребляя меньше питания. Поддержка OneMesh — используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Двухдиапазонные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Двухдиапазонные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
приехал целый и не вредимый всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Настроился быстро сам, работает пока без перебоев, скорость выдаёт максимальную по моему тарифу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, как в дальнейшем покажет себя, посмотрим. Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,даже в дальней комнате ловит
Достоинства:
Комментарий:
Дополню позже Намного позже
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер это второй роутер этоймодели в доме, покупал за 5025р, первый покупался также примерно за эту сумму, купил эту модель только из за того что первый с 2023 года исправно работает и всем удовлетворяет качеством. так что данную модель рекомендую, особенно по такой цене.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер взял сразу 2 шт. Для большого дома! Цена/качество отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Пока без нареканий.Упаковка цела.Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все красивенькое.настроили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Роутер вроде бы нормальный но 2 разъем lan после того как у нас отключали электричество перестал работать он был от WiFi роутера до компьютера переставил на другой Лан разъем заработало, по дистанции бьёт метров 20 учитывая 2 стены из шлакоблока после 3 стены уже тяжело пробивать ему
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный роутер, поставили не далеко от входа в деревянном шкафу под одежду, квартиру 172 кв м покрыл до самых дальних углов. тариф 500 мбс, телевизор 4Кчерез Wi-Fi показывает не хуже, чем через подключение по кабелю cat5e 1000 мбc. Так что если интернет кабель для Smart TV не заложили, этот роутер отличный вариант. На коробке так и указано, что подходит для подключения 4К TV.
Достоинства:
Комментарий:
Ловит не плохо, ставил на дачу себе. У меня два дома, оба деревянных, стоит в одном из доме на 2ом этаже. стены в домах утеплены, поэтому во втором доме ловит чуть ниже средне, но на улице в районе 10-15м от главного дома ловит отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер. дальность хорошая, пробивает 3 стены
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, ещё не у тановили, позже напишу
Достоинства:
Комментарий:
Работает скорость передачи норм Можно брать
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось! товар пришёл в целой запечатанной коробке . после установки все мои устройства стали работать гораздо быстрее (до этого стоял D LINK DIR 825)
Достоинства:
Комментарий:
хороший, удобное приложение отлично создал бесшовную сеть wi-fi из трех роутеров.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер приехал быстро, едва теплый, не греется как прошлый, работает быстро. Заказывал под quest 3, WiFi 6, но для работы сервиса на три буквы, нужно самому скачать прошивку и обновить до 1.4.3 версии
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, сигнал пробивает утеплитель с фольгой.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену старому TP-Link, так как не поддерживал гигабитную сеть. Настроил быстро, достаточно удобный интерфейс, не для совсем чайников, но разобраться можно)) Можно управлять со смартфона удаленно. Сильно не разбирался в функциях-все что мне надо было, я получил. Жаль, что-то из систем умного дома поддерживает только Амазон Алекса и Гугл ассистент.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, исправен, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер, выполняет свои функции, проблем не заметил. Немного крупноват по размеру в сравнении с предыдущим роутером Archer C59, но это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
настроил быстро все работает, есть функция отключения индикаторов на ноч. цена отличная.
Достоинства:
Комментарий:
не вскрывал, вроде все нормально
Достоинства:
Комментарий:
супер легко настраивается. выдает максимальную скорость провайдера. вайфай 6
Достоинства:
Комментарий:
приложение неполноценое сам роутер работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Пришел быстро. Упаковка - родная коробка в пленке. Никакой другой зашиты. Внутри упакован не плохо. Все в пленочках. Поставил, настроил за 10 мин все - полет нормальный. Квартиру 70 квадратов норм покрывает, хотя у нас особенности есть - очень глушат сигнал вай фай. В целом рекомендую. Легкая настройка, хороший внешний вид, не дорого. Плюс всякие плюшки типа меш сети возможны и тд/ единственное что минусом выпало (не досмотрел) у него нет usb. Это прям беда. Роутер рекомендую, за свою цену - лучше на рынке вряд-ли что найти, на уровне - разве что кенетик.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный роутер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер! У меня используются все гигабитные порты и около 25 клиентов вай-фай. Очень хорошая скорость по вайфай. 4k фильмы размером 80Гб по вайфаю на телевизор идут без спотыканий. Не глючит, не зависает, очень стабильно работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично,на 100 кВ.м хватает доставили за 40 минут
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
Достоинства:
Комментарий:
приехал целый и не вредимый всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Настроился быстро сам, работает пока без перебоев, скорость выдаёт максимальную по моему тарифу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, как в дальнейшем покажет себя, посмотрим. Доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,даже в дальней комнате ловит
Достоинства:
Комментарий:
Дополню позже Намного позже
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер это второй роутер этоймодели в доме, покупал за 5025р, первый покупался также примерно за эту сумму, купил эту модель только из за того что первый с 2023 года исправно работает и всем удовлетворяет качеством. так что данную модель рекомендую, особенно по такой цене.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер взял сразу 2 шт. Для большого дома! Цена/качество отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Пока без нареканий.Упаковка цела.Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все красивенькое.настроили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Роутер вроде бы нормальный но 2 разъем lan после того как у нас отключали электричество перестал работать он был от WiFi роутера до компьютера переставил на другой Лан разъем заработало, по дистанции бьёт метров 20 учитывая 2 стены из шлакоблока после 3 стены уже тяжело пробивать ему
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный роутер, поставили не далеко от входа в деревянном шкафу под одежду, квартиру 172 кв м покрыл до самых дальних углов. тариф 500 мбс, телевизор 4Кчерез Wi-Fi показывает не хуже, чем через подключение по кабелю cat5e 1000 мбc. Так что если интернет кабель для Smart TV не заложили, этот роутер отличный вариант. На коробке так и указано, что подходит для подключения 4К TV.
Достоинства:
Комментарий:
Ловит не плохо, ставил на дачу себе. У меня два дома, оба деревянных, стоит в одном из доме на 2ом этаже. стены в домах утеплены, поэтому во втором доме ловит чуть ниже средне, но на улице в районе 10-15м от главного дома ловит отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер. дальность хорошая, пробивает 3 стены
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, ещё не у тановили, позже напишу
Достоинства:
Комментарий:
Работает скорость передачи норм Можно брать
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось! товар пришёл в целой запечатанной коробке . после установки все мои устройства стали работать гораздо быстрее (до этого стоял D LINK DIR 825)
Достоинства:
Комментарий:
хороший, удобное приложение отлично создал бесшовную сеть wi-fi из трех роутеров.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер приехал быстро, едва теплый, не греется как прошлый, работает быстро. Заказывал под quest 3, WiFi 6, но для работы сервиса на три буквы, нужно самому скачать прошивку и обновить до 1.4.3 версии
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, сигнал пробивает утеплитель с фольгой.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену старому TP-Link, так как не поддерживал гигабитную сеть. Настроил быстро, достаточно удобный интерфейс, не для совсем чайников, но разобраться можно)) Можно управлять со смартфона удаленно. Сильно не разбирался в функциях-все что мне надо было, я получил. Жаль, что-то из систем умного дома поддерживает только Амазон Алекса и Гугл ассистент.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, исправен, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер, выполняет свои функции, проблем не заметил. Немного крупноват по размеру в сравнении с предыдущим роутером Archer C59, но это мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
настроил быстро все работает, есть функция отключения индикаторов на ноч. цена отличная.
Достоинства:
Комментарий:
не вскрывал, вроде все нормально
Достоинства:
Комментарий:
супер легко настраивается. выдает максимальную скорость провайдера. вайфай 6
Достоинства:
Комментарий:
приложение неполноценое сам роутер работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Пришел быстро. Упаковка - родная коробка в пленке. Никакой другой зашиты. Внутри упакован не плохо. Все в пленочках. Поставил, настроил за 10 мин все - полет нормальный. Квартиру 70 квадратов норм покрывает, хотя у нас особенности есть - очень глушат сигнал вай фай. В целом рекомендую. Легкая настройка, хороший внешний вид, не дорого. Плюс всякие плюшки типа меш сети возможны и тд/ единственное что минусом выпало (не досмотрел) у него нет usb. Это прям беда. Роутер рекомендую, за свою цену - лучше на рынке вряд-ли что найти, на уровне - разве что кенетик.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный роутер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер! У меня используются все гигабитные порты и около 25 клиентов вай-фай. Очень хорошая скорость по вайфай. 4k фильмы размером 80Гб по вайфаю на телевизор идут без спотыканий. Не глючит, не зависает, очень стабильно работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично,на 100 кВ.м хватает доставили за 40 минут