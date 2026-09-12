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Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый

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Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 1
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 2
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 3
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 4
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 5
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 6
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 7
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 8
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 9
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 10
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 1
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 2
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 3
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 4
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 5
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 6
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 7
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 8
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 9
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 10
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 AC1200 (M1200(3-PACK)) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687413
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x154.5x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х13
Вес, кг.
2

Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый

MESH-комплект Cudy M1200 - это продвинутая система Wi-Fi Mesh, которая обеспечивает плавную передачу видео или быструю онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АС1200 поддерживает скорость Wi-Fi до 1,2 Гбит /сек (до 867 Мбит/сек на 5 ГГц + до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 100 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены до 3 устройств быстрой загрузки данных, до 5 устройств видеотрансляции в высоком разрешении 4К, до 15 камер наблюдения, до 20 устройств видеотрансляции в разрешении HD 720P, до 25 устройств «умного дома», до 30 устройств доступа к web страницам).

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x154.5x110
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект Cudy M1200 - это продвинутая система Wi-Fi Mesh, которая обеспечивает плавную передачу видео или быструю онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АС1200 поддерживает скорость Wi-Fi до 1,2 Гбит /сек (до 867 Мбит/сек на 5 ГГц + до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 100 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены до 3 устройств быстрой загрузки данных, до 5 устройств видеотрансляции в высоком разрешении 4К, до 15 камер наблюдения, до 20 устройств видеотрансляции в разрешении HD 720P, до 25 устройств «умного дома», до 30 устройств доступа к web страницам).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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