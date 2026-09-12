Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1200 (M1200(3-PACK)) белый
MESH-комплект Cudy M1200 - это продвинутая система Wi-Fi Mesh, которая обеспечивает плавную передачу видео или быструю онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АС1200 поддерживает скорость Wi-Fi до 1,2 Гбит /сек (до 867 Мбит/сек на 5 ГГц + до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 100 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены до 3 устройств быстрой загрузки данных, до 5 устройств видеотрансляции в высоком разрешении 4К, до 15 камер наблюдения, до 20 устройств видеотрансляции в разрешении HD 720P, до 25 устройств «умного дома», до 30 устройств доступа к web страницам).
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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