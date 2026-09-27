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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)

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Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 1
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 2
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 3
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 4
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 5
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 6
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 7
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 8
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 9
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 10
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 11
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 12
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 13
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 14
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 15
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 16
Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 8
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 9
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 10
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 11
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 12
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 13
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 14
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 15
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 16
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H30(3-pack) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627411
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Устройство, крепления, адаптер.
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
770

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)

MESH-комплект Mercusys Halo H30 (3-pack) с 3 юнитами гарантирует стабильное соединение по Wi-Fi или LAN-порту по всей зоне покрытия. Поддержка диапазона 5 ГГц и бесшовный роуминг отвечают за мгновенное переключение между точками доступа, передачу данных без торможения и помех. Вы можете использовать технологию Beamforming для направления беспроводного сигнала в нужную сторону: к ТВ, ноутбуку и т. д. Mercusys Halo H30 (3-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа, обладает простой настройкой через Web-интерфейс и мобильное приложение. Wi-Fi передает данные со скоростью 1 Гбит/сек, 2 LAN-порта поддерживают 100 Мбит/сек. Простая настройка гостевой сети и родительского контроля, межсетевой экран и системы NAT, SPI защищают от вирусов и взломов.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Устройство, крепления, адаптер.
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект Mercusys Halo H30 (3-pack) с 3 юнитами гарантирует стабильное соединение по Wi-Fi или LAN-порту по всей зоне покрытия. Поддержка диапазона 5 ГГц и бесшовный роуминг отвечают за мгновенное переключение между точками доступа, передачу данных без торможения и помех. Вы можете использовать технологию Beamforming для направления беспроводного сигнала в нужную сторону: к ТВ, ноутбуку и т. д. Mercusys Halo H30 (3-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа, обладает простой настройкой через Web-интерфейс и мобильное приложение. Wi-Fi передает данные со скоростью 1 Гбит/сек, 2 LAN-порта поддерживают 100 Мбит/сек. Простая настройка гостевой сети и родительского контроля, межсетевой экран и системы NAT, SPI защищают от вирусов и взломов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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