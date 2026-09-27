Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)
MESH-комплект Mercusys Halo H30 (3-pack) с 3 юнитами гарантирует стабильное соединение по Wi-Fi или LAN-порту по всей зоне покрытия. Поддержка диапазона 5 ГГц и бесшовный роуминг отвечают за мгновенное переключение между точками доступа, передачу данных без торможения и помех. Вы можете использовать технологию Beamforming для направления беспроводного сигнала в нужную сторону: к ТВ, ноутбуку и т. д. Mercusys Halo H30 (3-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа, обладает простой настройкой через Web-интерфейс и мобильное приложение. Wi-Fi передает данные со скоростью 1 Гбит/сек, 2 LAN-порта поддерживают 100 Мбит/сек. Простая настройка гостевой сети и родительского контроля, межсетевой экран и системы NAT, SPI защищают от вирусов и взломов.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR27BE
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
-
В наличииЦена 6 870 руб. 10 920 руб.1718 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX62
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911)
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)