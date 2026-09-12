Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Основной модуль (Halo H60XR) + вспомогательный модуль (Halo H60XS), кабель Ethernet, адаптер питания (2 шт.), краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х13
Вес, г.
560
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый
MESH-комплект Mercusys Halo H60X (2-pack) обеспечит стабильное Интернет-соединение со скоростью обработки данных до 1201 Мбит/с по частоте 5 ГГц. Модель стала обладательницей технологии MESH, благодаря которой ее модули образуют единую сеть с общим паролем и именем. Благодаря автоматическому переключению между Wi-Fi модулями при перемещении по дому вы сможете получить лучший сигнал из любой его точки.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Основной модуль (Halo H60XR) + вспомогательный модуль (Halo H60XS), кабель Ethernet, адаптер питания (2 шт.), краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88x88x88 мм
Страна производитель
Китай
MESH-комплект Mercusys Halo H60X (2-pack) обеспечит стабильное Интернет-соединение со скоростью обработки данных до 1201 Мбит/с по частоте 5 ГГц. Модель стала обладательницей технологии MESH, благодаря которой ее модули образуют единую сеть с общим паролем и именем. Благодаря автоматическому переключению между Wi-Fi модулями при перемещении по дому вы сможете получить лучший сигнал из любой его точки.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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