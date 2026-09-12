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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый

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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 1
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 2
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 3
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 4
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 5
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 6
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 7
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 8
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 9
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 10
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 11
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 12
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 8
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 9
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 10
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 11
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 12
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687424
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Основной модуль (Halo H60XR) + вспомогательный модуль (Halo H60XS), кабель Ethernet, адаптер питания (2 шт.), краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х13
Вес, г.
560

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый

MESH-комплект Mercusys Halo H60X (2-pack) обеспечит стабильное Интернет-соединение со скоростью обработки данных до 1201 Мбит/с по частоте 5 ГГц. Модель стала обладательницей технологии MESH, благодаря которой ее модули образуют единую сеть с общим паролем и именем. Благодаря автоматическому переключению между Wi-Fi модулями при перемещении по дому вы сможете получить лучший сигнал из любой его точки.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H60X(2-pack) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Основной модуль (Halo H60XR) + вспомогательный модуль (Halo H60XS), кабель Ethernet, адаптер питания (2 шт.), краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект Mercusys Halo H60X (2-pack) обеспечит стабильное Интернет-соединение со скоростью обработки данных до 1201 Мбит/с по частоте 5 ГГц. Модель стала обладательницей технологии MESH, благодаря которой ее модули образуют единую сеть с общим паролем и именем. Благодаря автоматическому переключению между Wi-Fi модулями при перемещении по дому вы сможете получить лучший сигнал из любой его точки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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