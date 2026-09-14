Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT
ASUS предлагает комплексное решение для новейшего стандарта WiFi 7, от маршрутизаторов до беспроводных карт PCIe. Благодаря тщательно разработанному инженерному и вспомогательному программному обеспечению комплексное решение ASUS WiFi 7 обеспечивает оптимизированные возможности и производительность. ASUS PCE-BE92BT — это карта WiFi 7 PCIe, которая позволяет вашему ПК подключаться к маршрутизатору WiFi 7 через выделенный диапазон 6 ГГц. Это означает, что он не будет конкурировать за полосу пропускания с устройствами, не поддерживающими WiFi 6E/7. Абсолютно новый диапазон 6 ГГц с наименее перегруженными помехами сигнала обеспечивает полосу пропускания до 320 МГц, увеличивая скорость до 5,7 Гбит/с. Благодаря технологии WiFi 7 6 ГГц и широким каналам 320 МГц PCE-BE92BT обеспечивает скорость беспроводной связи до 2,4 раза выше*, чем у устройств WiFi 6 / 6E, что делает его идеальным даже для самых требовательных к полосе пропускания задач. PCE-BE92BT поставляется с внешним трансивером, который позволяет вам размещать антенны снаружи корпуса вашего ПК и регулировать их угол для уменьшения помех и оптимального приема сигнала. Магнитное основание обеспечивает еще более гибкое размещение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 840 руб.1460 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черн...
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
-
В наличииЦена 6 130 руб. 7 210 руб.1533 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR85X
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
-
В наличииЦена 6 860 руб. 10 920 руб.1715 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT