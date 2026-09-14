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Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT

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Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 7
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 8
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 9
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 10
Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 7
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 8
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 9
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 10
  • Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736697
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Характеристики

Бренд
Asus
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Комплектация
антенная площадка, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120.5x88.5x21.6мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT

ASUS предлагает комплексное решение для новейшего стандарта WiFi 7, от маршрутизаторов до беспроводных карт PCIe. Благодаря тщательно разработанному инженерному и вспомогательному программному обеспечению комплексное решение ASUS WiFi 7 обеспечивает оптимизированные возможности и производительность. ASUS PCE-BE92BT — это карта WiFi 7 PCIe, которая позволяет вашему ПК подключаться к маршрутизатору WiFi 7 через выделенный диапазон 6 ГГц. Это означает, что он не будет конкурировать за полосу пропускания с устройствами, не поддерживающими WiFi 6E/7. Абсолютно новый диапазон 6 ГГц с наименее перегруженными помехами сигнала обеспечивает полосу пропускания до 320 МГц, увеличивая скорость до 5,7 Гбит/с. Благодаря технологии WiFi 7 6 ГГц и широким каналам 320 МГц PCE-BE92BT обеспечивает скорость беспроводной связи до 2,4 раза выше*, чем у устройств WiFi 6 / 6E, что делает его идеальным даже для самых требовательных к полосе пропускания задач. PCE-BE92BT поставляется с внешним трансивером, который позволяет вам размещать антенны снаружи корпуса вашего ПК и регулировать их угол для уменьшения помех и оптимального приема сигнала. Магнитное основание обеспечивает еще более гибкое размещение.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT




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Характеристики
Бренд
Asus
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Комплектация
антенная площадка, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120.5x88.5x21.6мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS предлагает комплексное решение для новейшего стандарта WiFi 7, от маршрутизаторов до беспроводных карт PCIe. Благодаря тщательно разработанному инженерному и вспомогательному программному обеспечению комплексное решение ASUS WiFi 7 обеспечивает оптимизированные возможности и производительность. ASUS PCE-BE92BT — это карта WiFi 7 PCIe, которая позволяет вашему ПК подключаться к маршрутизатору WiFi 7 через выделенный диапазон 6 ГГц. Это означает, что он не будет конкурировать за полосу пропускания с устройствами, не поддерживающими WiFi 6E/7. Абсолютно новый диапазон 6 ГГц с наименее перегруженными помехами сигнала обеспечивает полосу пропускания до 320 МГц, увеличивая скорость до 5,7 Гбит/с. Благодаря технологии WiFi 7 6 ГГц и широким каналам 320 МГц PCE-BE92BT обеспечивает скорость беспроводной связи до 2,4 раза выше*, чем у устройств WiFi 6 / 6E, что делает его идеальным даже для самых требовательных к полосе пропускания задач. PCE-BE92BT поставляется с внешним трансивером, который позволяет вам размещать антенны снаружи корпуса вашего ПК и регулировать их угол для уменьшения помех и оптимального приема сигнала. Магнитное основание обеспечивает еще более гибкое размещение.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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