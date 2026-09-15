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Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD

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Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 2
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Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 6
Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 7
Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 1
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 2
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 3
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 4
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 5
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 6
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 7
  • Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
6 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124 х 100 х 54 мм
Размеры в упаковке, см
55х49х28
Вес, г.
500

Описание товара Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD

Описание MikroTik hAP ax lite Компактный, скоростной и достаточно мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 для обеспечения беспроводной связи в рамках бюджета и использования функциональных возможностей 7-й версии RouterOS на 100%! hAP ax lite — идеальное миниатюрное решение, когда необходимо сократить расходы, но недопустимо жертвовать производительностью. Новейший чип для радиосвязи 6-го поколения стандарта 802.11ax позволит выжать традиционный беспроводной спектр 2,4 ГГц как лимон! В зависимости от вашей общей конфигурации, возможно ожидать увеличение скорости до 90%! Особенности Четыре гигабитных порта Ethernet 128 МБ NAND для хранения данных 256 МБ ОЗУ 6-е поколение беспроводной связи в сетях диапазона 2,4 ГГц Мощная антенна с коэффициентом усиления 4,3 дБи Операционная система RouterOS версии 7 Современный процессор архитектуры ARM Маршрутизатор целесообразно использовать в масштабируемых установках, таких как отели или расширяющиеся офисы — привлекательная цена, компактность и мощный функционал позволяют без всяких сомнений добавлять больше устройств! И, говоря о гостиницах, почему бы не взять hAP ax lite с собой в отпуск? Он практически не занимает места в чемодане и позволит освободиться от ограничительных гостевых сетей. Устройства линейки hAP lite ценились всегда. Благодаря объёму оперативной памяти 256 МБ, современному ARM-процессору (800 MГц), четырём гигабитным Ethernet-портам, гораздо более высокому коэффициенту усиления (до 4,3 дБи!) антенны с поддержкой MIMO 2x2 и полностью новому конструктивному решению, hAP ax lite — настоящий первопроходец в построении эффективных сетей за умеренные деньги. Пусть размеры маршрутизатора не вводят вас в заблуждение — hAP ax lite превзошёл самого себя в плане соотношения цена / производительность! Благодаря полной поддержке RouterOS версии 7 доступно выполнение всех сложных задач. Например, построение безопасных VPN-туннелей для доступа к офисной сети из дома, брандмауэры, формирование полос пропускания, контроль доступа пользователей и т. д. Ваша сеть. Ваши правила. Технические характеристики Процессор IPQ-5010, 800 MГц, 2 ядра, архитектура ARM 64 бит (RouterOS 32 бит) ОЗУ 256 МБ RAM ПЗУ 128 МБ NAND Сетевой интерфейс 4х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet Чип коммутации MT7531BE Число входов постоянного тока 1 (USB, тип C) Минимальное напряжение 5 В Максимальное напряжение 5 В Максимальный ток при минимальном напряжении 1,54 A Максимальный ток при максимальном напряжении 1,54 A Сертификация CE, FCC, IC, EAC, ROHS Степень защиты корпуса IP20 Размеры 124 x 100 x 54 мм Температура окружающей среды рабочая -40.. +70 C (протестировано) Операционная система RouterOS версии 7, Level 4 Максимальное энергопотребление 8 Вт Охлаждение Пассивное Дополнительно Кнопка Режим Версия Bluetooth 5.1 РЧ-разъём для Bluetooth uUFL Комплект поставки hAP ax lite 1 шт. Блок питания USB 5 В, 2,4 А, 12 Вт 1 шт.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124 х 100 х 54 мм
Описание
Описание MikroTik hAP ax lite Компактный, скоростной и достаточно мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 для обеспечения беспроводной связи в рамках бюджета и использования функциональных возможностей 7-й версии RouterOS на 100%! hAP ax lite — идеальное миниатюрное решение, когда необходимо сократить расходы, но недопустимо жертвовать производительностью. Новейший чип для радиосвязи 6-го поколения стандарта 802.11ax позволит выжать традиционный беспроводной спектр 2,4 ГГц как лимон! В зависимости от вашей общей конфигурации, возможно ожидать увеличение скорости до 90%! Особенности Четыре гигабитных порта Ethernet 128 МБ NAND для хранения данных 256 МБ ОЗУ 6-е поколение беспроводной связи в сетях диапазона 2,4 ГГц Мощная антенна с коэффициентом усиления 4,3 дБи Операционная система RouterOS версии 7 Современный процессор архитектуры ARM Маршрутизатор целесообразно использовать в масштабируемых установках, таких как отели или расширяющиеся офисы — привлекательная цена, компактность и мощный функционал позволяют без всяких сомнений добавлять больше устройств! И, говоря о гостиницах, почему бы не взять hAP ax lite с собой в отпуск? Он практически не занимает места в чемодане и позволит освободиться от ограничительных гостевых сетей. Устройства линейки hAP lite ценились всегда. Благодаря объёму оперативной памяти 256 МБ, современному ARM-процессору (800 MГц), четырём гигабитным Ethernet-портам, гораздо более высокому коэффициенту усиления (до 4,3 дБи!) антенны с поддержкой MIMO 2x2 и полностью новому конструктивному решению, hAP ax lite — настоящий первопроходец в построении эффективных сетей за умеренные деньги. Пусть размеры маршрутизатора не вводят вас в заблуждение — hAP ax lite превзошёл самого себя в плане соотношения цена / производительность! Благодаря полной поддержке RouterOS версии 7 доступно выполнение всех сложных задач. Например, построение безопасных VPN-туннелей для доступа к офисной сети из дома, брандмауэры, формирование полос пропускания, контроль доступа пользователей и т. д. Ваша сеть. Ваши правила. Технические характеристики Процессор IPQ-5010, 800 MГц, 2 ядра, архитектура ARM 64 бит (RouterOS 32 бит) ОЗУ 256 МБ RAM ПЗУ 128 МБ NAND Сетевой интерфейс 4х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet Чип коммутации MT7531BE Число входов постоянного тока 1 (USB, тип C) Минимальное напряжение 5 В Максимальное напряжение 5 В Максимальный ток при минимальном напряжении 1,54 A Максимальный ток при максимальном напряжении 1,54 A Сертификация CE, FCC, IC, EAC, ROHS Степень защиты корпуса IP20 Размеры 124 x 100 x 54 мм Температура окружающей среды рабочая -40.. +70 C (протестировано) Операционная система RouterOS версии 7, Level 4 Максимальное энергопотребление 8 Вт Охлаждение Пассивное Дополнительно Кнопка Режим Версия Bluetooth 5.1 РЧ-разъём для Bluetooth uUFL Комплект поставки hAP ax lite 1 шт. Блок питания USB 5 В, 2,4 А, 12 Вт 1 шт.


Теги товара: Гигабитные
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Купить Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD - по цене 6780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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