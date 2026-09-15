Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
Описание MikroTik hAP ax lite Компактный, скоростной и достаточно мощный маршрутизатор Wi-Fi 6 для обеспечения беспроводной связи в рамках бюджета и использования функциональных возможностей 7-й версии RouterOS на 100%! hAP ax lite — идеальное миниатюрное решение, когда необходимо сократить расходы, но недопустимо жертвовать производительностью. Новейший чип для радиосвязи 6-го поколения стандарта 802.11ax позволит выжать традиционный беспроводной спектр 2,4 ГГц как лимон! В зависимости от вашей общей конфигурации, возможно ожидать увеличение скорости до 90%! Особенности Четыре гигабитных порта Ethernet 128 МБ NAND для хранения данных 256 МБ ОЗУ 6-е поколение беспроводной связи в сетях диапазона 2,4 ГГц Мощная антенна с коэффициентом усиления 4,3 дБи Операционная система RouterOS версии 7 Современный процессор архитектуры ARM Маршрутизатор целесообразно использовать в масштабируемых установках, таких как отели или расширяющиеся офисы — привлекательная цена, компактность и мощный функционал позволяют без всяких сомнений добавлять больше устройств! И, говоря о гостиницах, почему бы не взять hAP ax lite с собой в отпуск? Он практически не занимает места в чемодане и позволит освободиться от ограничительных гостевых сетей. Устройства линейки hAP lite ценились всегда. Благодаря объёму оперативной памяти 256 МБ, современному ARM-процессору (800 MГц), четырём гигабитным Ethernet-портам, гораздо более высокому коэффициенту усиления (до 4,3 дБи!) антенны с поддержкой MIMO 2x2 и полностью новому конструктивному решению, hAP ax lite — настоящий первопроходец в построении эффективных сетей за умеренные деньги. Пусть размеры маршрутизатора не вводят вас в заблуждение — hAP ax lite превзошёл самого себя в плане соотношения цена / производительность! Благодаря полной поддержке RouterOS версии 7 доступно выполнение всех сложных задач. Например, построение безопасных VPN-туннелей для доступа к офисной сети из дома, брандмауэры, формирование полос пропускания, контроль доступа пользователей и т. д. Ваша сеть. Ваши правила. Технические характеристики Процессор IPQ-5010, 800 MГц, 2 ядра, архитектура ARM 64 бит (RouterOS 32 бит) ОЗУ 256 МБ RAM ПЗУ 128 МБ NAND Сетевой интерфейс 4х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet Чип коммутации MT7531BE Число входов постоянного тока 1 (USB, тип C) Минимальное напряжение 5 В Максимальное напряжение 5 В Максимальный ток при минимальном напряжении 1,54 A Максимальный ток при максимальном напряжении 1,54 A Сертификация CE, FCC, IC, EAC, ROHS Степень защиты корпуса IP20 Размеры 124 x 100 x 54 мм Температура окружающей среды рабочая -40.. +70 C (протестировано) Операционная система RouterOS версии 7, Level 4 Максимальное энергопотребление 8 Вт Охлаждение Пассивное Дополнительно Кнопка Режим Версия Bluetooth 5.1 РЧ-разъём для Bluetooth uUFL Комплект поставки hAP ax lite 1 шт. Блок питания USB 5 В, 2,4 А, 12 Вт 1 шт.
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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