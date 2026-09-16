Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
В наличии
Код товара: 737736
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Challenger, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х7
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
Роутер Netcraze NC-3910 Challenger создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс, технологии SSH и Telnet, мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Роутер с режимами работы в виде маршрутизатора, репитера и точки доступа дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Challenger, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118мм
Страна производитель
Китай
Роутер Netcraze NC-3910 Challenger создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс, технологии SSH и Telnet, мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Роутер с режимами работы в виде маршрутизатора, репитера и точки доступа дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - по цене 7520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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