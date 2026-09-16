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Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)

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Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
7 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Challenger, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х7
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)

Роутер Netcraze NC-3910 Challenger создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс, технологии SSH и Telnet, мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Роутер с режимами работы в виде маршрутизатора, репитера и точки доступа дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Challenger, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Netcraze NC-3910 Challenger создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс, технологии SSH и Telnet, мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Роутер с режимами работы в виде маршрутизатора, репитера и точки доступа дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910) - по цене 7520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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