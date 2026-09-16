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Маршрутизатор TP-Link ER605W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор TP-Link ER605W

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
  • Маршрутизатор TP-Link ER605W - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link ER605W - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link ER605W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Маршрутизатор TP-Link ER605W
8 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.2

Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER605W

Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W - это гигабитное устройство, оснащенное 6 портами, включая один SFP WAN/LAN, один RJ45 WAN и четыре RJ45 LAN / WAN. Это позволяет подключать различные устройства и обеспечивать стабильное интернет-соединение. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает высокую скорость передачи данных - до 574 Mbps в 2.4 GHz и до 2402 Mbps в 5 GHz. Это позволяет использовать устройство как standalone-устройство или как точку доступа, управляемую контроллером Omada. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W поддерживает подключение нескольких провайдеров в режиме Load Balancing / Failover, что обеспечивает надежность и стабильность интернет-соединения. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен портом USB-A 3.0, который позволяет подключать 4G-модем и использовать устройство в качестве Wi-Fi-роутера. Устройство совместимо с экосистемой Omada и может управляться с локального или облачного контроллера Omada. Это позволяет легко настроить и управлять маршрутизатором, а также отслеживать его работу. В целом, TP-Link Omada ER605W - это надежное, функциональное и удобное в использовании устройство, которое обеспечит стабильное и безопасное интернет-соединение для вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER605W




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W - это гигабитное устройство, оснащенное 6 портами, включая один SFP WAN/LAN, один RJ45 WAN и четыре RJ45 LAN / WAN. Это позволяет подключать различные устройства и обеспечивать стабильное интернет-соединение. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает высокую скорость передачи данных - до 574 Mbps в 2.4 GHz и до 2402 Mbps в 5 GHz. Это позволяет использовать устройство как standalone-устройство или как точку доступа, управляемую контроллером Omada. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W поддерживает подключение нескольких провайдеров в режиме Load Balancing / Failover, что обеспечивает надежность и стабильность интернет-соединения. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен портом USB-A 3.0, который позволяет подключать 4G-модем и использовать устройство в качестве Wi-Fi-роутера. Устройство совместимо с экосистемой Omada и может управляться с локального или облачного контроллера Omada. Это позволяет легко настроить и управлять маршрутизатором, а также отслеживать его работу. В целом, TP-Link Omada ER605W - это надежное, функциональное и удобное в использовании устройство, которое обеспечит стабильное и безопасное интернет-соединение для вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link ER605W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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