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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)

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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
9 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)

Маршрутизатор Netcraze Sprinter SE NC-3712 имеет мощную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4. Благодаря 4 портам Gigabit Ethernet легко справится с ролью единственного или главного гигабитного маршрутизатора, обслуживающего интернет-фильтры, приоритизацию трафика и, например, Wi-Fi-систему из нескольких точек доступа и ретрансляторов. С другой стороны, в один щелчок переключателем режима, Sprinter SE, отличающийся компактным дизайном без внешних антенн, сам можно превратить в ретранслятор или точку доступа Wi-Fi 6, которые беспрепятственно войдут в гигабитную бесшовную Wi-Fi-систему и любой интерьер.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netcraze Sprinter SE NC-3712 имеет мощную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4. Благодаря 4 портам Gigabit Ethernet легко справится с ролью единственного или главного гигабитного маршрутизатора, обслуживающего интернет-фильтры, приоритизацию трафика и, например, Wi-Fi-систему из нескольких точек доступа и ретрансляторов. С другой стороны, в один щелчок переключателем режима, Sprinter SE, отличающийся компактным дизайном без внешних антенн, сам можно превратить в ретранслятор или точку доступа Wi-Fi 6, которые беспрепятственно войдут в гигабитную бесшовную Wi-Fi-систему и любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712) - по цене 9470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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