Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
Высокая скорость Wi-Fi — быстрое стабильное подключение со скоростью до 1167 Мбит/с (до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц) 4 внешние антенны с высоким коэффициентом усиления — обеспечат мощный сигнал Wi-Fi во всём доме Простая установка — настройка за пару минут благодаря удобному и понятному веб?интерфейсу Родительский контроль — устанавливайте настройки доступа для безопасного использования интернета Поддержка IPTV и IPv6 Максимум развлечений благодаря двум диапазонам Wi-Fi AC10 поддерживает стандарт 802.11ac и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с, что в три раза выше скорости предыдущего стандарта 802.11n. Используйте диапазон 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) для просмотра веб-страниц, почты и соцсетей, а диапазон 5 ГГц (до 867 Мбит/с) — для ресурсоёмких задач, таких как HD-стримы или онлайн-игры. Широкое покрытие Четыре внешние антенны 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi дома или в офисе, а технология Beamforming позволяет AC10 обнаруживать местоположение подключённых устройств и концентрировать Wi-Fi сигнал в их направлении для более стабильного подключения. Технология MU-MIMO Благодаря MU-MIMO AC10 взаимодействует сразу с несколькими устройствами, обеспечивая более высокую скорость для подключённых устройств по сравнению с роутерами стандарта AC, увеличивая общую пропускную способность сети. Простая пошаговая настройка Простая установка в три этапа — независимо от того, поддерживает ваш интернет-провайдер предустановленные настройки или нет, просто следуйте пошаговым инструкциям веб?интерфейса для настройки AC10 в считанные минуты. Плавная работа IPTV Поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и Tag VLAN обеспечивает передачу потокового сигнала через определённые гигабитные порты LAN, оптимизируя трансляцию видео в высоком разрешении.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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