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Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)

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Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 1
Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 2
Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 3
Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 1
  • Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 2
  • Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 3
  • Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
9 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, г.
470

Описание товара Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)

Высокая скорость Wi-Fi — быстрое стабильное подключение со скоростью до 1167 Мбит/с (до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц) 4 внешние антенны с высоким коэффициентом усиления — обеспечат мощный сигнал Wi-Fi во всём доме Простая установка — настройка за пару минут благодаря удобному и понятному веб?интерфейсу Родительский контроль — устанавливайте настройки доступа для безопасного использования интернета Поддержка IPTV и IPv6 Максимум развлечений благодаря двум диапазонам Wi-Fi AC10 поддерживает стандарт 802.11ac и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с, что в три раза выше скорости предыдущего стандарта 802.11n. Используйте диапазон 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) для просмотра веб-страниц, почты и соцсетей, а диапазон 5 ГГц (до 867 Мбит/с) — для ресурсоёмких задач, таких как HD-стримы или онлайн-игры. Широкое покрытие Четыре внешние антенны 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi дома или в офисе, а технология Beamforming позволяет AC10 обнаруживать местоположение подключённых устройств и концентрировать Wi-Fi сигнал в их направлении для более стабильного подключения. Технология MU-MIMO Благодаря MU-MIMO AC10 взаимодействует сразу с несколькими устройствами, обеспечивая более высокую скорость для подключённых устройств по сравнению с роутерами стандарта AC, увеличивая общую пропускную способность сети. Простая пошаговая настройка Простая установка в три этапа — независимо от того, поддерживает ваш интернет-провайдер предустановленные настройки или нет, просто следуйте пошаговым инструкциям веб?интерфейса для настройки AC10 в считанные минуты. Плавная работа IPTV Поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и Tag VLAN обеспечивает передачу потокового сигнала через определённые гигабитные порты LAN, оптимизируя трансляцию видео в высоком разрешении.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Описание
Высокая скорость Wi-Fi — быстрое стабильное подключение со скоростью до 1167 Мбит/с (до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц) 4 внешние антенны с высоким коэффициентом усиления — обеспечат мощный сигнал Wi-Fi во всём доме Простая установка — настройка за пару минут благодаря удобному и понятному веб?интерфейсу Родительский контроль — устанавливайте настройки доступа для безопасного использования интернета Поддержка IPTV и IPv6 Максимум развлечений благодаря двум диапазонам Wi-Fi AC10 поддерживает стандарт 802.11ac и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с, что в три раза выше скорости предыдущего стандарта 802.11n. Используйте диапазон 2,4 ГГц (до 300 Мбит/с) для просмотра веб-страниц, почты и соцсетей, а диапазон 5 ГГц (до 867 Мбит/с) — для ресурсоёмких задач, таких как HD-стримы или онлайн-игры. Широкое покрытие Четыре внешние антенны 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi дома или в офисе, а технология Beamforming позволяет AC10 обнаруживать местоположение подключённых устройств и концентрировать Wi-Fi сигнал в их направлении для более стабильного подключения. Технология MU-MIMO Благодаря MU-MIMO AC10 взаимодействует сразу с несколькими устройствами, обеспечивая более высокую скорость для подключённых устройств по сравнению с роутерами стандарта AC, увеличивая общую пропускную способность сети. Простая пошаговая настройка Простая установка в три этапа — независимо от того, поддерживает ваш интернет-провайдер предустановленные настройки или нет, просто следуйте пошаговым инструкциям веб?интерфейса для настройки AC10 в считанные минуты. Плавная работа IPTV Поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и Tag VLAN обеспечивает передачу потокового сигнала через определённые гигабитные порты LAN, оптимизируя трансляцию видео в высоком разрешении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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