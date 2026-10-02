Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
Забудьте о бесконечных поисках идеального роутера WiFi и пролистывании бесконечных обзоров и спецификаций! Мы создали единую доступную по цене домашнюю точку доступа, в которой есть все функции, которые могут вам понадобиться на долгие годы. Ваш старый маршрутизатор изо всех сил пытается добраться до любого уголка вашего дома? Что ж, забудьте об этом! Мы включили в комплект внешние антенны беспроводной связи с высоким коэффициентом усиления и превосходным покрытием. Отныне только надежное и стабильное беспроводное соединение в каждой комнате! Благодаря 5 портам Gigabit Ethernet, 256 МБ оперативной памяти и четырехъядерному процессору hAP ac3 может удовлетворить запросы даже самых больших и требовательных домашних хозяйств. Благодаря поддержке PoE он может питаться или питаться от других устройств. Устройство оборудовано 128 мегабайтами памяти NAND и полноразмерным портом USB, который можно использовать для добавления дополнительного хранилища. Новый корпус позволяет устанавливать устройство ка вертикально, так и горизонтально. Также в комплект входит набор для настенного крепления
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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