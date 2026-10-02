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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack)

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Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 1
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 2
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 3
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 4
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 5
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 6
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 7
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 8
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 9
Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 1
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 2
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 3
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 4
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 5
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 6
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 7
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 8
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 9
  • Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco S7(1-pack) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636100
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х11
Вес, г.
740

Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco S7 (1-Pack) обеспечивает создание единой сети с увеличенной зоной покрытия и стабильным сигналом. В наборе поставляется один модуль с поддержкой двух частотных диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная скорость сети составляет 1900 Мбит/сек. Для увеличения радиуса действия можно подключить дополнительные модули Deco S7. Технология MU-MIMO гарантирует бесперебойное обслуживание до 100 устройств. Проводное подключение TP-Link Deco S7 (1-Pack) выполняется посредством трех портов LAN со скоростью 1000 Мбит/с. Функция родительского контроля предусматривает ограничение времени проведения в Интернете и блокировку нежелательных сайтов для детей. Виртуальный ассистент Alexa гарантирует простое взаимодействие с помощью голосовых команд.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco S7(1-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco S7 (1-Pack) обеспечивает создание единой сети с увеличенной зоной покрытия и стабильным сигналом. В наборе поставляется один модуль с поддержкой двух частотных диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Суммарная скорость сети составляет 1900 Мбит/сек. Для увеличения радиуса действия можно подключить дополнительные модули Deco S7. Технология MU-MIMO гарантирует бесперебойное обслуживание до 100 устройств. Проводное подключение TP-Link Deco S7 (1-Pack) выполняется посредством трех портов LAN со скоростью 1000 Мбит/с. Функция родительского контроля предусматривает ограничение времени проведения в Интернете и блокировку нежелательных сайтов для детей. Виртуальный ассистент Alexa гарантирует простое взаимодействие с помощью голосовых команд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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