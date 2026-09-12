Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687416
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
155x110x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х13
Вес, кг.
1.65
Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый
Бесшовный Mesh роутер Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) AC1200 10/100/1000BASE-TX белый (упак.:3шт)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 9 950 руб.2488 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(2-pack)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
-
В наличииЦена 11 080 руб.2770 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
155x110x110 мм
Страна производитель
Китай
Бесшовный Mesh роутер Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) AC1200 10/100/1000BASE-TX белый (упак.:3шт)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый