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Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A

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Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 1
Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 2
Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 3
Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 4
Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 1
  • Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 2
  • Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 3
  • Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 4
  • Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649651
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DVG-5402G/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А, Ethernet-кабель, телефонный кабель с разъемом RJ-11, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х4
Вес, г.
600

Описание товара Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A

Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A 1000BASE-X SFP черный

Отзывы о товаре Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DVG-5402G/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А, Ethernet-кабель, телефонный кабель с разъемом RJ-11, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A 1000BASE-X SFP черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор D-Link DVG-5402G/GFRU/S1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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