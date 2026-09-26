Top.Mail.Ru
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 3
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 x 29 x 137 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, г.
810

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый

Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 x 29 x 137 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik RB960PGS белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...