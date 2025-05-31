Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб.
В наличии
Код товара: 627412
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
141 х 202 х 33.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х7
Вес, г.
780
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200
Беспроводной маршрутизатор TP-Link - Archer MR500, 2.4/5 ГГц, 867Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 3x RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 2 antennas, 4G (SIM-slot), Чёрный, Archer MR500
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
141 х 202 х 33.6 мм
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор TP-Link - Archer MR500, 2.4/5 ГГц, 867Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 3x RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 2 antennas, 4G (SIM-slot), Чёрный, Archer MR500
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, товар пришёл раньше срока, пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
это самый лучший роутер, который я когда-либо покупал. двух этажный дом- везде ловит
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший ротор работает отлично . сигнал отличный ловит во всех комнатах дом большой на два этажа хвотает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло ,все в порядке. Сразу поставил и сразу подключил без нареканий (если был штатный роутер провайдера,то при настройке роутера меняйте тип подключения)
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, скорость отличная, дешевле чем в магазине
Достоинства:
Комментарий:
соответствует картинке. уже неделю пользуемся, нареканий нет. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Легкая настройка, все нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка целая. Дополнительно не упаковано. Подключили всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь-машина. Первоначальная настройка в несколько кликов мышки, мощность сигнала великолепная. там, где старый роутер с трудом 2-3 деления выдавал, этот уверенно держит 5 делений, без проблем работает в режиме Wi-Fi 6.
Достоинства:
Комментарий:
норм , wifi6 работает ,3 порта для подключения устройств по rj45, проблем с интернетом нет ,а большего и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы не плохой роутер, но нужно заморочиться с настройками. Ещё ньюанс в том, что интернет появляется только через несколько минут после загрузки роутера. На предыдущем роутере этой же фирмы таких недостатков не было. К скорости претензий нет, выжымает из сети максимум и по шнуру и по WIFI.
Достоинства:
Комментарий:
Интернет на скорости 555 мгб/с летает !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,быстро подключился и настроился
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в заводской упаковке! В срок! Работает отлично! Лёгкая настройка! Есть поддержка русского языка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный роутер. брал на дачу. 100 мбит по wi-fi стабильно. расширил тариф до 300 мбит - тоже держит. покрытие широкое и стабильное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, со своими функциями справляется.
Достоинства:
Комментарий:
На первый писал отзыв 7 мая. Сейчас купил второй, сестре. Тип подключения у её провайдера другой, но подключился снова без проблем. Скорость выросла, стала соответствовать тарифу. Я сразу отключаю в настройках Смарт режим, разделяя частоты и сразу подключаюсь к 5G.
Достоинства:
Комментарий:
При осмотре все детали и корпус целый,будем вызывать мастера,чтоб подключил,как установим дополню гтзыв
Достоинства:
Комментарий:
доставили в срок, упакован хорошо, сразу подключили, сигнал передаёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
брал не себе,пользуются,нареканий нет,заказали второй
Достоинства:
Комментарий:
пользую уже один такой же, устраивает полностью. новый ещё не распаковал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Хорошая зона раздачи Wi-Fi, максимальная скорость раздачи. У меня интернет 100 Мбит/с, старый выдавал скорость около 20. Данная модель выдает максимальную скорость
Достоинства:
Комментарий:
Покупала по рекомендации. Его советовали как один из хороший роутеров, с хорошей передачей сигнала, площадью покрытия и стоимостью. Установил мне его мастер, настроили очень быстро. У роутера есть две сети: одна обычная, вторая с 5G. Я сижу через 5G и всё грузит очень хорошо и достаточно быстро. В наборе: роутер со всеми необходимыми портами, зарядное устройство и шнур подключения. Размеры роутера 215 х 117 х 32. Можно подключить одновременно 64 устройства. Мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая запакованная, внутри новый роутер, подключил wi-fi в квартире появился, все отлично. На 50м3 однушку хватает с запасом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстрая настройка через приложение. Интернет просто летает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший роутер, оказывается у меня очень быстрый интернет))))))))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, подключение и настройка 5 минут. хорошее покрытие в доме и на участке в 7 соток , функция умной сети тоже круто, скорость более стабильная.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. В работе месяц, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер , хороший сигнал , далеко достает, быстрая настройка в приложении
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Заказом доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, сразу подключился после установки, проблем с настройками не возникло, все интуитивно (на втором скрине скорость вай фай с телефона)
Достоинства:
Комментарий:
роутер супер. легко подключил. скачал приложение. легко управлять. всё на русском. скорость супер. тариф на 500мб
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, настройку по сети производил провайдер под мой тарифный план.
Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200 - по цене 8530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, товар пришёл раньше срока, пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
это самый лучший роутер, который я когда-либо покупал. двух этажный дом- везде ловит
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший ротор работает отлично . сигнал отличный ловит во всех комнатах дом большой на два этажа хвотает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло ,все в порядке. Сразу поставил и сразу подключил без нареканий (если был штатный роутер провайдера,то при настройке роутера меняйте тип подключения)
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, скорость отличная, дешевле чем в магазине
Достоинства:
Комментарий:
соответствует картинке. уже неделю пользуемся, нареканий нет. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Легкая настройка, все нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка целая. Дополнительно не упаковано. Подключили всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь-машина. Первоначальная настройка в несколько кликов мышки, мощность сигнала великолепная. там, где старый роутер с трудом 2-3 деления выдавал, этот уверенно держит 5 делений, без проблем работает в режиме Wi-Fi 6.
Достоинства:
Комментарий:
норм , wifi6 работает ,3 порта для подключения устройств по rj45, проблем с интернетом нет ,а большего и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы не плохой роутер, но нужно заморочиться с настройками. Ещё ньюанс в том, что интернет появляется только через несколько минут после загрузки роутера. На предыдущем роутере этой же фирмы таких недостатков не было. К скорости претензий нет, выжымает из сети максимум и по шнуру и по WIFI.
Достоинства:
Комментарий:
Интернет на скорости 555 мгб/с летает !
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,быстро подключился и настроился
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в заводской упаковке! В срок! Работает отлично! Лёгкая настройка! Есть поддержка русского языка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный роутер. брал на дачу. 100 мбит по wi-fi стабильно. расширил тариф до 300 мбит - тоже держит. покрытие широкое и стабильное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, со своими функциями справляется.
Достоинства:
Комментарий:
На первый писал отзыв 7 мая. Сейчас купил второй, сестре. Тип подключения у её провайдера другой, но подключился снова без проблем. Скорость выросла, стала соответствовать тарифу. Я сразу отключаю в настройках Смарт режим, разделяя частоты и сразу подключаюсь к 5G.
Достоинства:
Комментарий:
При осмотре все детали и корпус целый,будем вызывать мастера,чтоб подключил,как установим дополню гтзыв
Достоинства:
Комментарий:
доставили в срок, упакован хорошо, сразу подключили, сигнал передаёт отлично
Достоинства:
Комментарий:
брал не себе,пользуются,нареканий нет,заказали второй
Достоинства:
Комментарий:
пользую уже один такой же, устраивает полностью. новый ещё не распаковал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Хорошая зона раздачи Wi-Fi, максимальная скорость раздачи. У меня интернет 100 Мбит/с, старый выдавал скорость около 20. Данная модель выдает максимальную скорость
Достоинства:
Комментарий:
Покупала по рекомендации. Его советовали как один из хороший роутеров, с хорошей передачей сигнала, площадью покрытия и стоимостью. Установил мне его мастер, настроили очень быстро. У роутера есть две сети: одна обычная, вторая с 5G. Я сижу через 5G и всё грузит очень хорошо и достаточно быстро. В наборе: роутер со всеми необходимыми портами, зарядное устройство и шнур подключения. Размеры роутера 215 х 117 х 32. Можно подключить одновременно 64 устройства. Мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая запакованная, внутри новый роутер, подключил wi-fi в квартире появился, все отлично. На 50м3 однушку хватает с запасом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстрая настройка через приложение. Интернет просто летает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший роутер, оказывается у меня очень быстрый интернет))))))))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, подключение и настройка 5 минут. хорошее покрытие в доме и на участке в 7 соток , функция умной сети тоже круто, скорость более стабильная.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. В работе месяц, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер , хороший сигнал , далеко достает, быстрая настройка в приложении
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Заказом доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, сразу подключился после установки, проблем с настройками не возникло, все интуитивно (на втором скрине скорость вай фай с телефона)
Достоинства:
Комментарий:
роутер супер. легко подключил. скачал приложение. легко управлять. всё на русском. скорость супер. тариф на 500мб
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, настройку по сети производил провайдер под мой тарифный план.