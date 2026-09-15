Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
9 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
33х27х12
Вес, кг.
1.48

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72

Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX72 AX5400 обеспечивает скорость передачи данных до 5400 Мбит/с. Модель поддерживает Wi-Fi 6, подключение более 200 устройств и обмен информацией через порт USB 3.0. Есть фирменное приложение Tether и сервис премиум-защиты. Корпус выполнен в черном цвете и оборудован шестью антеннами. Для кабельного подключения установлено пять разъемов RJ-45. Питается от сети, весит 670 г при габаритах 4,9х14,7х27,2 см.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX72 AX5400 обеспечивает скорость передачи данных до 5400 Мбит/с. Модель поддерживает Wi-Fi 6, подключение более 200 устройств и обмен информацией через порт USB 3.0. Есть фирменное приложение Tether и сервис премиум-защиты. Корпус выполнен в черном цвете и оборудован шестью антеннами. Для кабельного подключения установлено пять разъемов RJ-45. Питается от сети, весит 670 г при габаритах 4,9х14,7х27,2 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - по цене 9590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...