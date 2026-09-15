Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
В наличии
Код товара: 576643
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х27х12
Вес, кг.
1.48
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX72 AX5400 обеспечивает скорость передачи данных до 5400 Мбит/с. Модель поддерживает Wi-Fi 6, подключение более 200 устройств и обмен информацией через порт USB 3.0. Есть фирменное приложение Tether и сервис премиум-защиты. Корпус выполнен в черном цвете и оборудован шестью антеннами. Для кабельного подключения установлено пять разъемов RJ-45. Питается от сети, весит 670 г при габаритах 4,9х14,7х27,2 см.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX72 AX5400 обеспечивает скорость передачи данных до 5400 Мбит/с. Модель поддерживает Wi-Fi 6, подключение более 200 устройств и обмен информацией через порт USB 3.0. Есть фирменное приложение Tether и сервис премиум-защиты. Корпус выполнен в черном цвете и оборудован шестью антеннами. Для кабельного подключения установлено пять разъемов RJ-45. Питается от сети, весит 670 г при габаритах 4,9х14,7х27,2 см.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - по цене 9590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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