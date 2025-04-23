Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 220 руб.
В наличии
Код товара: 458572
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Межсетевой экран SPI, Протокол WPA, Протокол WPA-2, Родительский контроль
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272 х 147 х 49 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х9
Вес, кг.
13.3
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
В нашем маркетплейсе вы можете купить "wi-Fi роутер TP-Link Archer AX73 Black" в Москве. Кэшбэк до 629 бонусных рублей. Товар доступен среди 5 интернет-магазинов. Цены начинаются от 6589 рублей
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Межсетевой экран SPI, Протокол WPA, Протокол WPA-2, Родительский контроль
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272 х 147 х 49 мм
Страна производитель
Китай
В нашем маркетплейсе вы можете купить "wi-Fi роутер TP-Link Archer AX73 Black" в Москве. Кэшбэк до 629 бонусных рублей. Товар доступен среди 5 интернет-магазинов. Цены начинаются от 6589 рублей
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Шикарный роутер. Вилка только в комплекте китайская
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает, минусов не вижу !! Всем рекомендую !
Достоинства:
Высокая производительность
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Это лучшая модель по своим параметрам за адекватную цену.
Достоинства:
Дизнай, мощность передатчиков и скорость!
Достоинства:
Агонь роутер
Достоинства:
Мощный сигнал
Недостатки:
Нельзя usb модем подключить на Eu модель. Придётся вручную перепрыгивать
Достоинства:
- Быстро настраивается - Хороший сигнал - Не греется, стабильность работы - Есть приложение для управления с телефона - WiFi 6, два основных диапазона
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Достойный роутер, идеальное соотношение цена/качество/функционал, для домашнего использования даже с избытком (в сети есть отзывы, где используют на множестве устройств в офисах). Лёгкая настройка - поставил и забыл. В приложении можно настроить ежедневную перезагрузку устройства в выбранное время. Используется на 6 устройствах в домашней обстановке уже почти год, работает отлично.
Достоинства:
Был роутер тоже считается не плохим Арчер С7. Квартира 80 м2, скорость 300МБит, около роутера было и больше даже. А вот в дальней точке было около 30-40 всего. Сейчас 170-200. Эксперимент удался и я счастлив
Недостатки:
Пока не выявил
Комментарий:
Отличный роутер, по крайней мере которым нужен только wifi, а не всякие принт сервер и т.д.
Достоинства:
Интернет стал стабильным, и в трёхкомнатной сталинке не осталось углов, где был бы плохой интернет. К тому же соседские сети не перебивают сигнал. WiFi 6 поколения рулит! :)
Недостатки:
Нет таких
Комментарий:
Недорогой, легко настраиваемый роутер с WiFi 6! Надо брать, я считаю...
Достоинства:
Отличный аппарат)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Интернет летает.
Достоинства:
Прекрасно ловит везде в квартире и немного даже вне ее, стабильный прием 5ghz в радиусе 30 метров. Прекрасно работает с Oculus Link (для чего и покупался), теперь можно играть в VR без проводом.
Недостатки:
Выглядит агрессивно, не в любой интерьер впишется, сам его спрятал в коридоре.
Достоинства:
Соответствует описанию. Работает без нареканий
Недостатки:
Не обнаружил.
Достоинства:
Работает, тянет пару телевизоров и 4 мобильника
Недостатки:
Нет
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - стоимость товара 10220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Шикарный роутер. Вилка только в комплекте китайская
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает, минусов не вижу !! Всем рекомендую !
Достоинства:
Высокая производительность
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Это лучшая модель по своим параметрам за адекватную цену.
Достоинства:
Дизнай, мощность передатчиков и скорость!
Достоинства:
Агонь роутер
Достоинства:
Мощный сигнал
Недостатки:
Нельзя usb модем подключить на Eu модель. Придётся вручную перепрыгивать
Достоинства:
- Быстро настраивается - Хороший сигнал - Не греется, стабильность работы - Есть приложение для управления с телефона - WiFi 6, два основных диапазона
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Достойный роутер, идеальное соотношение цена/качество/функционал, для домашнего использования даже с избытком (в сети есть отзывы, где используют на множестве устройств в офисах). Лёгкая настройка - поставил и забыл. В приложении можно настроить ежедневную перезагрузку устройства в выбранное время. Используется на 6 устройствах в домашней обстановке уже почти год, работает отлично.
Достоинства:
Был роутер тоже считается не плохим Арчер С7. Квартира 80 м2, скорость 300МБит, около роутера было и больше даже. А вот в дальней точке было около 30-40 всего. Сейчас 170-200. Эксперимент удался и я счастлив
Недостатки:
Пока не выявил
Комментарий:
Отличный роутер, по крайней мере которым нужен только wifi, а не всякие принт сервер и т.д.
Достоинства:
Интернет стал стабильным, и в трёхкомнатной сталинке не осталось углов, где был бы плохой интернет. К тому же соседские сети не перебивают сигнал. WiFi 6 поколения рулит! :)
Недостатки:
Нет таких
Комментарий:
Недорогой, легко настраиваемый роутер с WiFi 6! Надо брать, я считаю...
Достоинства:
Отличный аппарат)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Интернет летает.
Достоинства:
Прекрасно ловит везде в квартире и немного даже вне ее, стабильный прием 5ghz в радиусе 30 метров. Прекрасно работает с Oculus Link (для чего и покупался), теперь можно играть в VR без проводом.
Недостатки:
Выглядит агрессивно, не в любой интерьер впишется, сам его спрятал в коридоре.
Достоинства:
Соответствует описанию. Работает без нареканий
Недостатки:
Не обнаружил.
Достоинства:
Работает, тянет пару телевизоров и 4 мобильника
Недостатки:
Нет