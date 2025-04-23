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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 6
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 220 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73
10 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Межсетевой экран SPI, Протокол WPA, Протокол WPA-2, Родительский контроль
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272 х 147 х 49 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х9
Вес, кг.
13.3

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73

В нашем маркетплейсе вы можете купить "wi-Fi роутер TP-Link Archer AX73 Black" в Москве. Кэшбэк до 629 бонусных рублей. Товар доступен среди 5 интернет-магазинов. Цены начинаются от 6589 рублей

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Шикарный роутер. Вилка только в комплекте китайская
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает, минусов не вижу !! Всем рекомендую !
23.11.2022
Игорь

Достоинства:
Высокая производительность

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Это лучшая модель по своим параметрам за адекватную цену.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2022
Роман Шукшин

Достоинства:
Дизнай, мощность передатчиков и скорость!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2022
Виталий К.

Достоинства:
Агонь роутер
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2022
Владимир Рахуба

Достоинства:
Мощный сигнал

Недостатки:
Нельзя usb модем подключить на Eu модель. Придётся вручную перепрыгивать
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2022
Станислав В.

Достоинства:
- Быстро настраивается - Хороший сигнал - Не греется, стабильность работы - Есть приложение для управления с телефона - WiFi 6, два основных диапазона

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Достойный роутер, идеальное соотношение цена/качество/функционал, для домашнего использования даже с избытком (в сети есть отзывы, где используют на множестве устройств в офисах). Лёгкая настройка - поставил и забыл. В приложении можно настроить ежедневную перезагрузку устройства в выбранное время. Используется на 6 устройствах в домашней обстановке уже почти год, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Александр Розенталь

Достоинства:
Был роутер тоже считается не плохим Арчер С7. Квартира 80 м2, скорость 300МБит, около роутера было и больше даже. А вот в дальней точке было около 30-40 всего. Сейчас 170-200. Эксперимент удался и я счастлив

Недостатки:
Пока не выявил

Комментарий:
Отличный роутер, по крайней мере которым нужен только wifi, а не всякие принт сервер и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Митрополит Павел

Достоинства:
Интернет стал стабильным, и в трёхкомнатной сталинке не осталось углов, где был бы плохой интернет. К тому же соседские сети не перебивают сигнал. WiFi 6 поколения рулит! :)

Недостатки:
Нет таких

Комментарий:
Недорогой, легко настраиваемый роутер с WiFi 6! Надо брать, я считаю...
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Андрей Архипов

Достоинства:
Отличный аппарат)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Интернет летает.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2022
Boris K.

Достоинства:
Прекрасно ловит везде в квартире и немного даже вне ее, стабильный прием 5ghz в радиусе 30 метров. Прекрасно работает с Oculus Link (для чего и покупался), теперь можно играть в VR без проводом.

Недостатки:
Выглядит агрессивно, не в любой интерьер впишется, сам его спрятал в коридоре.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2022
Aleksey Chernov

Достоинства:
Соответствует описанию. Работает без нареканий

Недостатки:
Не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Работает, тянет пару телевизоров и 4 мобильника

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Межсетевой экран SPI, Протокол WPA, Протокол WPA-2, Родительский контроль
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272 х 147 х 49 мм
Страна производитель
Китай
Описание
В нашем маркетплейсе вы можете купить "wi-Fi роутер TP-Link Archer AX73 Black" в Москве. Кэшбэк до 629 бонусных рублей. Товар доступен среди 5 интернет-магазинов. Цены начинаются от 6589 рублей
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Шикарный роутер. Вилка только в комплекте китайская
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает, минусов не вижу !! Всем рекомендую !
23.11.2022
Игорь

Достоинства:
Высокая производительность

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Это лучшая модель по своим параметрам за адекватную цену.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2022
Роман Шукшин

Достоинства:
Дизнай, мощность передатчиков и скорость!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2022
Виталий К.

Достоинства:
Агонь роутер
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2022
Владимир Рахуба

Достоинства:
Мощный сигнал

Недостатки:
Нельзя usb модем подключить на Eu модель. Придётся вручную перепрыгивать
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2022
Станислав В.

Достоинства:
- Быстро настраивается - Хороший сигнал - Не греется, стабильность работы - Есть приложение для управления с телефона - WiFi 6, два основных диапазона

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Достойный роутер, идеальное соотношение цена/качество/функционал, для домашнего использования даже с избытком (в сети есть отзывы, где используют на множестве устройств в офисах). Лёгкая настройка - поставил и забыл. В приложении можно настроить ежедневную перезагрузку устройства в выбранное время. Используется на 6 устройствах в домашней обстановке уже почти год, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Александр Розенталь

Достоинства:
Был роутер тоже считается не плохим Арчер С7. Квартира 80 м2, скорость 300МБит, около роутера было и больше даже. А вот в дальней точке было около 30-40 всего. Сейчас 170-200. Эксперимент удался и я счастлив

Недостатки:
Пока не выявил

Комментарий:
Отличный роутер, по крайней мере которым нужен только wifi, а не всякие принт сервер и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Митрополит Павел

Достоинства:
Интернет стал стабильным, и в трёхкомнатной сталинке не осталось углов, где был бы плохой интернет. К тому же соседские сети не перебивают сигнал. WiFi 6 поколения рулит! :)

Недостатки:
Нет таких

Комментарий:
Недорогой, легко настраиваемый роутер с WiFi 6! Надо брать, я считаю...
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2022
Андрей Архипов

Достоинства:
Отличный аппарат)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Интернет летает.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2022
Boris K.

Достоинства:
Прекрасно ловит везде в квартире и немного даже вне ее, стабильный прием 5ghz в радиусе 30 метров. Прекрасно работает с Oculus Link (для чего и покупался), теперь можно играть в VR без проводом.

Недостатки:
Выглядит агрессивно, не в любой интерьер впишется, сам его спрятал в коридоре.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2022
Aleksey Chernov

Достоинства:
Соответствует описанию. Работает без нареканий

Недостатки:
Не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2022
Имя скрыто

Достоинства:
Работает, тянет пару телевизоров и 4 мобильника

Недостатки:
Нет


Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 - стоимость товара 10220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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