Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб.
В наличии
Код товара: 723631
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Маршрутизатор TP-Link Archer BE450, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x176x59мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE450 обеспечивает повышенную пропускную способность, меньшую задержку, более надежную защиту от помех и более высокую эффективность. Многоканальная работа (MLO) позволяет Archer BE450 передавать данные с клиентами Wi-Fi 7 по нескольким диапазонам одновременно, чтобы увеличить пропускную способность, сократить задержку и повысить надежность для различных сетевых поведений. 1 ? WAN/LAN порт 10 Гбит/с, 1? WAN/LAN порт 2,5 Гбит/с и 3 ? LAN порта 2,5 Гбит/с предоставляют высокую скорость передачи данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 750 руб. 19 680 руб.3188 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитМаршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)
-
В наличииЦена 13 660 руб.3415 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
-
В наличииЦена 13 750 руб.3438 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS RT-BE82U
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR37BE
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитWi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
-
В наличииЦена 14 670 руб.3668 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитWi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
5
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Маршрутизатор TP-Link Archer BE450, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x176x59мм
Страна производитель
Китай
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE450 обеспечивает повышенную пропускную способность, меньшую задержку, более надежную защиту от помех и более высокую эффективность. Многоканальная работа (MLO) позволяет Archer BE450 передавать данные с клиентами Wi-Fi 7 по нескольким диапазонам одновременно, чтобы увеличить пропускную способность, сократить задержку и повысить надежность для различных сетевых поведений. 1 ? WAN/LAN порт 10 Гбит/с, 1? WAN/LAN порт 2,5 Гбит/с и 3 ? LAN порта 2,5 Гбит/с предоставляют высокую скорость передачи данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - по цене 13330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450