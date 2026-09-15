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Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD

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Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 940 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD
16 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, м
1х0.32х0.04
Вес, кг.
1.05

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD

Описание товара Маршрутизатор MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD Флагманский высокопроизводительный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11ax для дома &mdash, самое мощное AX-устройство с лучшим на сегодня покрытием беспроводной сетью. Оснащён современным четырёхъядерным процессором ARM (1,8 ГГц) и достаточным объёмом памяти (ОЗУ: 1 , ГБ RAM и ПЗУ: 128 МБ NAND) для большинства задач. Сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, Wireguard, BGP, расширенная маршрутизация или несколько VPN-туннелей для удалённой работы не помешают вашей семье наслаждаться комфортной навигацией в интернете, смотреть потоковое видео, играть и т.д. Мощности процессора хватит на всех. Добавлен скоростной порт USB 3.0 для хранения информации или подключения дополнительного LTE-модема. В зависимости от вашей общей конфигурации, семейство продуктов стандарта 802.11ax предлагает увеличение скорости до 40% в диапазоне 5 ГГц и до 90% &mdash, в 2,4 ГГц! Мощные внешние антенны позволяют достигать коэффициента усиления до 5,5 дБи, так что можно забыть об усилителях Wi-Fi-сигнала и прочих уловках. Бесперебойная и быстрая связь во всей квартире &mdash, именно так работает hAP ax³, .  , Особенности Поколение беспроводной связи: Wi-Fi 6 , Мощный четырёхъядерный процессор (1,8 ГГц) архитектуры ARM , Поддержка стандартов 802.11ax и 802.11ac , Высокопроизводительный двухдиапазонный радиомодуль (2,4 / 5 ГГц, MIMO 2x2) , Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi: 3,3 , дБи (2,4 ГГц), 5,5 дБи (5 ГГц) , 4 гигабитных Ethernet-порта , 2,5-гигабитный Ethernet-порт с поддержкой PoE-In / PoE-Out , Порт USB 3.0 для хранения данных или подключения дополнительного LTE-модема , Передовой стандарт шифрования WPA3 , Модель hAP ax? , Тип устройства Сетевой роутер , IEEE 802.11a да , IEEE 802.11b да , IEEE 802.11g да , IEEE 802.11n да , IEEE 802.11ac да , IEEE 802.11ax да , Наличие USB 3.0 да , DHCP да , Мощность выходного сигнала 20.00 , Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Описание
Описание товара Маршрутизатор MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD Флагманский высокопроизводительный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11ax для дома &mdash, самое мощное AX-устройство с лучшим на сегодня покрытием беспроводной сетью. Оснащён современным четырёхъядерным процессором ARM (1,8 ГГц) и достаточным объёмом памяти (ОЗУ: 1 , ГБ RAM и ПЗУ: 128 МБ NAND) для большинства задач. Сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, Wireguard, BGP, расширенная маршрутизация или несколько VPN-туннелей для удалённой работы не помешают вашей семье наслаждаться комфортной навигацией в интернете, смотреть потоковое видео, играть и т.д. Мощности процессора хватит на всех. Добавлен скоростной порт USB 3.0 для хранения информации или подключения дополнительного LTE-модема. В зависимости от вашей общей конфигурации, семейство продуктов стандарта 802.11ax предлагает увеличение скорости до 40% в диапазоне 5 ГГц и до 90% &mdash, в 2,4 ГГц! Мощные внешние антенны позволяют достигать коэффициента усиления до 5,5 дБи, так что можно забыть об усилителях Wi-Fi-сигнала и прочих уловках. Бесперебойная и быстрая связь во всей квартире &mdash, именно так работает hAP ax³, .  , Особенности Поколение беспроводной связи: Wi-Fi 6 , Мощный четырёхъядерный процессор (1,8 ГГц) архитектуры ARM , Поддержка стандартов 802.11ax и 802.11ac , Высокопроизводительный двухдиапазонный радиомодуль (2,4 / 5 ГГц, MIMO 2x2) , Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi: 3,3 , дБи (2,4 ГГц), 5,5 дБи (5 ГГц) , 4 гигабитных Ethernet-порта , 2,5-гигабитный Ethernet-порт с поддержкой PoE-In / PoE-Out , Порт USB 3.0 для хранения данных или подключения дополнительного LTE-модема , Передовой стандарт шифрования WPA3 , Модель hAP ax? , Тип устройства Сетевой роутер , IEEE 802.11a да , IEEE 802.11b да , IEEE 802.11g да , IEEE 802.11n да , IEEE 802.11ac да , IEEE 802.11ax да , Наличие USB 3.0 да , DHCP да , Мощность выходного сигнала 20.00 , Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD - по цене 16940 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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