Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD
Описание товара Маршрутизатор MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD Флагманский высокопроизводительный Wi-Fi-маршрутизатор стандарта 802.11ax для дома &mdash, самое мощное AX-устройство с лучшим на сегодня покрытием беспроводной сетью. Оснащён современным четырёхъядерным процессором ARM (1,8 ГГц) и достаточным объёмом памяти (ОЗУ: 1 , ГБ RAM и ПЗУ: 128 МБ NAND) для большинства задач. Сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, Wireguard, BGP, расширенная маршрутизация или несколько VPN-туннелей для удалённой работы не помешают вашей семье наслаждаться комфортной навигацией в интернете, смотреть потоковое видео, играть и т.д. Мощности процессора хватит на всех. Добавлен скоростной порт USB 3.0 для хранения информации или подключения дополнительного LTE-модема. В зависимости от вашей общей конфигурации, семейство продуктов стандарта 802.11ax предлагает увеличение скорости до 40% в диапазоне 5 ГГц и до 90% &mdash, в 2,4 ГГц! Мощные внешние антенны позволяют достигать коэффициента усиления до 5,5 дБи, так что можно забыть об усилителях Wi-Fi-сигнала и прочих уловках. Бесперебойная и быстрая связь во всей квартире &mdash, именно так работает hAP ax³, . , Особенности Поколение беспроводной связи: Wi-Fi 6 , Мощный четырёхъядерный процессор (1,8 ГГц) архитектуры ARM , Поддержка стандартов 802.11ax и 802.11ac , Высокопроизводительный двухдиапазонный радиомодуль (2,4 / 5 ГГц, MIMO 2x2) , Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi: 3,3 , дБи (2,4 ГГц), 5,5 дБи (5 ГГц) , 4 гигабитных Ethernet-порта , 2,5-гигабитный Ethernet-порт с поддержкой PoE-In / PoE-Out , Порт USB 3.0 для хранения данных или подключения дополнительного LTE-модема , Передовой стандарт шифрования WPA3 , Модель hAP ax? , Тип устройства Сетевой роутер , IEEE 802.11a да , IEEE 802.11b да , IEEE 802.11g да , IEEE 802.11n да , IEEE 802.11ac да , IEEE 802.11ax да , Наличие USB 3.0 да , DHCP да , Мощность выходного сигнала 20.00 , Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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