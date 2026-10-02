Top.Mail.Ru
WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 1
WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 2
WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 1
  • WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 2
  • WI-Fi система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
18 150 руб.  27 000 руб. 
Начислим 291 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
18 150 руб. -33%
27 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
2.22

Описание товара WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый

Ультрасовременный бесшовный Mesh роутер TP-LINK Deco X60(2-Pack) разработан для создания зоны устойчивого интернет-сигнала в больших домах и офисных помещениях. Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность использования и защиту от случайных повреждений в процессе эксплуатации. Пользователь может настроить преимущество трафика для компьютера, чтобы смотреть фильмы или пользоваться другими возможностями интернета без задержек даже при одновременной работе всех компонентов «умного дома». Общее количество подключенных устройств к бесшовному Mesh роутеру TP-LINK Deco X60(2-Pack) может достигать 150 штук. Его достаточно для обеспечения сетью всех гаджетов большой семьи или рабочего коллектива.

Отзывы о товаре WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Ультрасовременный бесшовный Mesh роутер TP-LINK Deco X60(2-Pack) разработан для создания зоны устойчивого интернет-сигнала в больших домах и офисных помещениях. Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность использования и защиту от случайных повреждений в процессе эксплуатации. Пользователь может настроить преимущество трафика для компьютера, чтобы смотреть фильмы или пользоваться другими возможностями интернета без задержек даже при одновременной работе всех компонентов «умного дома». Общее количество подключенных устройств к бесшовному Mesh роутеру TP-LINK Deco X60(2-Pack) может достигать 150 штук. Его достаточно для обеспечения сетью всех гаджетов большой семьи или рабочего коллектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - по цене 18150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...