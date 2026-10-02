WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%18 150 руб. 27 000 руб.
В наличии
Код товара: 422153
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 150 руб. -33%
27 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
2.22
Описание товара WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
Ультрасовременный бесшовный Mesh роутер TP-LINK Deco X60(2-Pack) разработан для создания зоны устойчивого интернет-сигнала в больших домах и офисных помещениях. Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность использования и защиту от случайных повреждений в процессе эксплуатации. Пользователь может настроить преимущество трафика для компьютера, чтобы смотреть фильмы или пользоваться другими возможностями интернета без задержек даже при одновременной работе всех компонентов «умного дома». Общее количество подключенных устройств к бесшовному Mesh роутеру TP-LINK Deco X60(2-Pack) может достигать 150 штук. Его достаточно для обеспечения сетью всех гаджетов большой семьи или рабочего коллектива.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 370 руб.4343 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 18 350 руб.4588 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 19 310 руб.4828 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 000 руб.6000 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитWi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
-
В наличииЦена 24 460 руб.6115 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
-
В наличииЦена 24 650 руб.6163 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER7412-M2
-
В наличииЦена 25 260 руб.6315 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(3-pack)
-
В наличииЦена 25 520 руб.6380 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)
-
В наличииЦена 27 400 руб.6850 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 27 430 руб.6858 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный
Ультрасовременный бесшовный Mesh роутер TP-LINK Deco X60(2-Pack) разработан для создания зоны устойчивого интернет-сигнала в больших домах и офисных помещениях. Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность использования и защиту от случайных повреждений в процессе эксплуатации. Пользователь может настроить преимущество трафика для компьютера, чтобы смотреть фильмы или пользоваться другими возможностями интернета без задержек даже при одновременной работе всех компонентов «умного дома». Общее количество подключенных устройств к бесшовному Mesh роутеру TP-LINK Deco X60(2-Pack) может достигать 150 штук. Его достаточно для обеспечения сетью всех гаджетов большой семьи или рабочего коллектива.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый - по цене 18150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре WI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый