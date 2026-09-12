Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый
Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены устройства быстрой загрузки данных, устройства видеотрансляции в высоком разрешении 4К, камеры наблюдения, устройства «умного дома», устройства доступа к web страницам и т.д.). Модель Cudy M3000 (3-Pack) имеет в комплекте 3 шт роутеров Cudy М3000 со скоростными портами Ethernet 2,5 Гбит/сек и 1 Гбит/сек. Поддерживается технология бесшовного роуминга, которая помогает вам автоматически переключать ваше устройство на самый сильный Wi-Fi сигнал при перемещении из одной комнаты в другую, в том числе перемещаясь между этажами в загородном доме, избегая необходимости ручного переключения между сетями. Для городских многоэтажек применение Mesh становится всё более актуально тем, что сети соседей больше не будут мешать высокой скорости подключения ваших устройств в системе Mesh, переход на оптимальную частоту с самым сильным сигналом связи с вашим роутером происходит автоматически.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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