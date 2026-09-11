Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб.
В наличии
Код товара: 595252
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x110x114 мм
Размеры в упаковке, см
36х28х12
Вес, кг.
1.1
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (3-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 600 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 840 руб.4710 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 18 840 руб.4710 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 19 890 руб. 27 000 руб.4973 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
-
В наличииЦена 21 070 руб.5268 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 360 руб.6090 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550
-
В наличииЦена 25 180 руб.6295 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN
-
В наличииЦена 26 020 руб.6505 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
-
В наличииЦена 26 380 руб.6595 руб. в СплитWi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
-
В наличииЦена 26 380 руб.6595 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
-
В наличииЦена 27 390 руб.6848 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(3-pack)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x110x114 мм
Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (3-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 600 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - стоимость товара 19690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack