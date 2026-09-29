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Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный

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Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 2
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Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 7
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
10
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 950 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
20 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
10
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228 х 120 х 30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х5
Вес, г.
400

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный

Маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS + RM оснащений чотирьохядерним процесором Cortex A15 CPU виробництва Annapurna labs, компанії Amazon (таким же, як і в пристрої операторського класу RB1100AHx4). Виріб оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті, що дає йому можливість легко виконати будь-яку завдання, задану для виконання RouterOS. RB4011 може надати вихідне живлення РоЕ по десятоми портах. І весь цей функціонал поміщений в компактний, професійно виконаний, міцний металевий корпус чорного матового кольору. У комплекті є два кронштейна, що дозволяють міцно встановити виріб в стійку, займаючи стандартну висоту 1U. Виріб серії RB4011 - це надзвичайно потужні маршрутизатори з десятьма гігабітними портами Ethernet, одним десятігігабітгим інтерфейсом, що забезпечує додаткову поєднувані через модуль SFP + (поставляється окремо) і апаратним прискоренням IPsec за прекрасну ціну! Продукцією латвійської компанії MikroTik є мережеве обладнання. MikroTik здійснює розробку, реалізацію та установку дротяних і бездротових маршрутизаторів, а також, супутнього їм обладнання та операційних систем. Підприємство MikroTik було утворено в 1995 році як реалізатор обладнання на ринку, що розвивається. У 2007 році в штаті співробітників підприємства вже було зайнято понад 70 осіб. Маршрутизатор і ОС виробництва MikroTik були обрані для реалізації африканського проекту WLAN, і для побудови мережевої інфраструктури в Малі, завдяки таким перевагам, як невисока вартість, гнучкість, популярність і зручність інтерфейсу. У 2008 році було прийнято рішення, що для побудови мережевої інфраструктури в бразильському муніципалітеті буде використано виключно обладнання під брендом MikroTik. В рамках уругвайських програм під назвою OLPC на основі продукції даного виробника в школах була створена загальнонаціональна бездротова мережа. Близько двохсот тисяч уругвайських учнів отримали для експлуатації ноутбуки, підключені до мережевого обладнання, зробленому латвійською компанією Mikrotik.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
10
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228 х 120 х 30 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS + RM оснащений чотирьохядерним процесором Cortex A15 CPU виробництва Annapurna labs, компанії Amazon (таким же, як і в пристрої операторського класу RB1100AHx4). Виріб оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті, що дає йому можливість легко виконати будь-яку завдання, задану для виконання RouterOS. RB4011 може надати вихідне живлення РоЕ по десятоми портах. І весь цей функціонал поміщений в компактний, професійно виконаний, міцний металевий корпус чорного матового кольору. У комплекті є два кронштейна, що дозволяють міцно встановити виріб в стійку, займаючи стандартну висоту 1U. Виріб серії RB4011 - це надзвичайно потужні маршрутизатори з десятьма гігабітними портами Ethernet, одним десятігігабітгим інтерфейсом, що забезпечує додаткову поєднувані через модуль SFP + (поставляється окремо) і апаратним прискоренням IPsec за прекрасну ціну! Продукцією латвійської компанії MikroTik є мережеве обладнання. MikroTik здійснює розробку, реалізацію та установку дротяних і бездротових маршрутизаторів, а також, супутнього їм обладнання та операційних систем. Підприємство MikroTik було утворено в 1995 році як реалізатор обладнання на ринку, що розвивається. У 2007 році в штаті співробітників підприємства вже було зайнято понад 70 осіб. Маршрутизатор і ОС виробництва MikroTik були обрані для реалізації африканського проекту WLAN, і для побудови мережевої інфраструктури в Малі, завдяки таким перевагам, як невисока вартість, гнучкість, популярність і зручність інтерфейсу. У 2008 році було прийнято рішення, що для побудови мережевої інфраструктури в бразильському муніципалітеті буде використано виключно обладнання під брендом MikroTik. В рамках уругвайських програм під назвою OLPC на основі продукції даного виробника в школах була створена загальнонаціональна бездротова мережа. Близько двохсот тисяч уругвайських учнів отримали для експлуатації ноутбуки, підключені до мережевого обладнання, зробленому латвійською компанією Mikrotik.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный - по цене 20950 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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