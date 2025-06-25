Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 000 руб.
В наличии
Код товара: 257210
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Достоинства:
цена, удобство настройки
Недостатки:
сисадмин не обнаружил)
Комментарий:
Покупали для офиса, чтобы заменить старое оборудование. Скорость работы впечатляет, сеть стала работать гораздо быстрее. Радует, что можно гибко настраивать под свои задачи. За месяц никаких проблем не возникло
Достоинства:
Стабильная работа, надежность, бренд
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сисадминам подарок )
Достоинства:
Устройство понравилось простотой настройки и надёжностью. 13 гигабитных портов — это круто, хватило на все задачи.
Недостатки:
нет
Комментарий:
вверху расписал
Достоинства:
+
Недостатки:
-
Комментарий:
Брал для своей компании — сеть из 30+ компьютеров. Маршрутизатор мощный, не тормозит, нагрузка на процессор минимальная. Очень удобно, что есть поддержка аппаратного шифрования и мониторинга сети. Рекомендую для бизнеса
Достоинства:
да
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный аппарат для организации VPN сервера для удаленных филиалов, мониторинга сети и серверной части сети. Поддержка аппаратного шифрования
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - этот товар вы можете купить по цене 24000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
Достоинства:
цена, удобство настройки
Недостатки:
сисадмин не обнаружил)
Комментарий:
Покупали для офиса, чтобы заменить старое оборудование. Скорость работы впечатляет, сеть стала работать гораздо быстрее. Радует, что можно гибко настраивать под свои задачи. За месяц никаких проблем не возникло
Достоинства:
Стабильная работа, надежность, бренд
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сисадминам подарок )
Достоинства:
Устройство понравилось простотой настройки и надёжностью. 13 гигабитных портов — это круто, хватило на все задачи.
Недостатки:
нет
Комментарий:
вверху расписал
Достоинства:
+
Недостатки:
-
Комментарий:
Брал для своей компании — сеть из 30+ компьютеров. Маршрутизатор мощный, не тормозит, нагрузка на процессор минимальная. Очень удобно, что есть поддержка аппаратного шифрования и мониторинга сети. Рекомендую для бизнеса
Достоинства:
да
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный аппарат для организации VPN сервера для удаленных филиалов, мониторинга сети и серверной части сети. Поддержка аппаратного шифрования