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Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый

5 Отзывы
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Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 3
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Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 7
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
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  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 000 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
24 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый

Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Ира

Достоинства:
цена, удобство настройки

Недостатки:
сисадмин не обнаружил)

Комментарий:
Покупали для офиса, чтобы заменить старое оборудование. Скорость работы впечатляет, сеть стала работать гораздо быстрее. Радует, что можно гибко настраивать под свои задачи. За месяц никаких проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Sergey V Grinev

Достоинства:
Стабильная работа, надежность, бренд

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сисадминам подарок )
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Дмитрий

Достоинства:
Устройство понравилось простотой настройки и надёжностью. 13 гигабитных портов — это круто, хватило на все задачи.

Недостатки:
нет

Комментарий:
вверху расписал
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Иван Лучкин

Достоинства:
+

Недостатки:
-

Комментарий:
Брал для своей компании — сеть из 30+ компьютеров. Маршрутизатор мощный, не тормозит, нагрузка на процессор минимальная. Очень удобно, что есть поддержка аппаратного шифрования и мониторинга сети. Рекомендую для бизнеса
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей

Достоинства:
да

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный аппарат для организации VPN сервера для удаленных филиалов, мониторинга сети и серверной части сети. Поддержка аппаратного шифрования



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
12
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Ира

Достоинства:
цена, удобство настройки

Недостатки:
сисадмин не обнаружил)

Комментарий:
Покупали для офиса, чтобы заменить старое оборудование. Скорость работы впечатляет, сеть стала работать гораздо быстрее. Радует, что можно гибко настраивать под свои задачи. За месяц никаких проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Sergey V Grinev

Достоинства:
Стабильная работа, надежность, бренд

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сисадминам подарок )
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Дмитрий

Достоинства:
Устройство понравилось простотой настройки и надёжностью. 13 гигабитных портов — это круто, хватило на все задачи.

Недостатки:
нет

Комментарий:
вверху расписал
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Иван Лучкин

Достоинства:
+

Недостатки:
-

Комментарий:
Брал для своей компании — сеть из 30+ компьютеров. Маршрутизатор мощный, не тормозит, нагрузка на процессор минимальная. Очень удобно, что есть поддержка аппаратного шифрования и мониторинга сети. Рекомендую для бизнеса
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей

Достоинства:
да

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный аппарат для организации VPN сервера для удаленных филиалов, мониторинга сети и серверной части сети. Поддержка аппаратного шифрования


Маршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый - этот товар вы можете купить по цене 24000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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