Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 370 руб.
В наличии
Код товара: 723633
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
203x231.7x76
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer BE700 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer BE700, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Wi-Fi 7 раскрывает весь потенциал диапазона 6 ГГц с каналами шириной до 320 МГц и скоростью Wi-Fi 11,5 Гбит/с. Одновременное подключение к нескольким устройствам по 8 потокам и в трёх диапазонах. В сочетании с мощным процессором Wi-Fi 7 обеспечивает бесперебойный сигнал для вашего ноутбука, телевизора, термостата и радионяни.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Гигабитные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Роутер, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
203x231.7x76
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer BE700 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer BE700, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Wi-Fi 7 раскрывает весь потенциал диапазона 6 ГГц с каналами шириной до 320 МГц и скоростью Wi-Fi 11,5 Гбит/с. Одновременное подключение к нескольким устройствам по 8 потокам и в трёх диапазонах. В сочетании с мощным процессором Wi-Fi 7 обеспечивает бесперебойный сигнал для вашего ноутбука, телевизора, термостата и радионяни.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Гигабитные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Гигабитные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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