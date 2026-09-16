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Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98

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Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 7
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 8
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 9
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 10
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
7
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 7
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 8
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 9
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 10
  • Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 720 руб. 
Начислим 860 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98
53 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
7
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, Поддержка Telnet, Поддержка SSH
Сетевые протоколы и функции
маршрутизатор, режим моста, репитер, точка доступа
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Четырехдиапазонный игровой маршрутизатор GT-BE98, Кабель RJ-45, Адаптер питания, Инструкция, Гарантийный талон
Габариты, мм
351 x 221 x 351 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х14
Вес, кг.
4.7

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98

Игровой маршрутизатор GT-BE98 с четырехдиапазонным Wi-Fi 7 (802.11be), поддерживает полосу пропускания 320 МГц и 4096-QAM, имеет два порта 10G, резервную сеть WAN, трехуровневое ускорение игр. Расширяемые маршрутизаторы AiMesh обеспечивают бесперебойный роуминг по всему дому с богатыми расширенными функциями. Максимальная скорость по беспроводной сети достигает до 25 Гбит/с.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество портов LAN
7
Количество портов WAN
2
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, Поддержка Telnet, Поддержка SSH
Сетевые протоколы и функции
маршрутизатор, режим моста, репитер, точка доступа
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Четырехдиапазонный игровой маршрутизатор GT-BE98, Кабель RJ-45, Адаптер питания, Инструкция, Гарантийный талон
Габариты, мм
351 x 221 x 351 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой маршрутизатор GT-BE98 с четырехдиапазонным Wi-Fi 7 (802.11be), поддерживает полосу пропускания 320 МГц и 4096-QAM, имеет два порта 10G, резервную сеть WAN, трехуровневое ускорение игр. Расширяемые маршрутизаторы AiMesh обеспечивают бесперебойный роуминг по всему дому с богатыми расширенными функциями. Максимальная скорость по беспроводной сети достигает до 25 Гбит/с.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер ASUS GT-BE98 - по цене 53720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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