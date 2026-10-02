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Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS

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Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 1
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 2
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 3
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 4
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 5
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 6
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 7
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 8
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 9
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 10
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 11
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 12
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 13
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 14
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 15
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 16
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 17
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 18
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 19
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 20
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 21
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 1
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 2
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 3
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 4
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 5
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 6
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 7
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 8
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 9
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 10
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 11
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 12
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 13
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 14
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 15
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 16
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 17
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 18
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 19
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 20
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 21
  • Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 220 руб. 
Начислим 852 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 351035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
53 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, крепления в 19" стойку, кабель питания, руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443 x 44 x 224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS

Легко управляемый маршрутизатор в стойку с самой мощной на сегодня одноядерной производительностью позволяет получить впечатляющие результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обрабатывать данные, переданные с использованием протокола BGP. Образ мыслей «Придумать. Приспособить. Преодолеть» очень помогает. Однако порой просто необходимо устройство, которое работает и решает проблему без дополнительных манипуляций. CCR2004-1G-12S+2XS — это маршрутизатор, позволяющий забыть обо всех неудобствах с подключением и расширить установку любым удобным способом.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, крепления в 19" стойку, кабель питания, руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443 x 44 x 224 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Легко управляемый маршрутизатор в стойку с самой мощной на сегодня одноядерной производительностью позволяет получить впечатляющие результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обрабатывать данные, переданные с использованием протокола BGP. Образ мыслей «Придумать. Приспособить. Преодолеть» очень помогает. Однако порой просто необходимо устройство, которое работает и решает проблему без дополнительных манипуляций. CCR2004-1G-12S+2XS — это маршрутизатор, позволяющий забыть обо всех неудобствах с подключением и расширить установку любым удобным способом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS – стоимость товара 53220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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