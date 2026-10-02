Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 220 руб.
В наличии
Код товара: 351035
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
53 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, крепления в 19" стойку, кабель питания, руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443 x 44 x 224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х6
Вес, кг.
1.6
Описание товара Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
Легко управляемый маршрутизатор в стойку с самой мощной на сегодня одноядерной производительностью позволяет получить впечатляющие результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обрабатывать данные, переданные с использованием протокола BGP. Образ мыслей «Придумать. Приспособить. Преодолеть» очень помогает. Однако порой просто необходимо устройство, которое работает и решает проблему без дополнительных манипуляций. CCR2004-1G-12S+2XS — это маршрутизатор, позволяющий забыть обо всех неудобствах с подключением и расширить установку любым удобным способом.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
12
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, крепления в 19" стойку, кабель питания, руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443 x 44 x 224 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Легко управляемый маршрутизатор в стойку с самой мощной на сегодня одноядерной производительностью позволяет получить впечатляющие результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обрабатывать данные, переданные с использованием протокола BGP. Образ мыслей «Придумать. Приспособить. Преодолеть» очень помогает. Однако порой просто необходимо устройство, которое работает и решает проблему без дополнительных манипуляций. CCR2004-1G-12S+2XS — это маршрутизатор, позволяющий забыть обо всех неудобствах с подключением и расширить установку любым удобным способом.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS – стоимость товара 53220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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