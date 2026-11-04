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Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B)

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Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 1
Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 2
Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 3
Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
4
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B)
2 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, SPI, Яндекс.DNS, защита от DDoS, фильтрация по IP, фильтрация по MAC, фильтрация по URL
Оперативная память/Флеш-память, Мб
64/8
Особенности
Dynamic DNS (DDNS)
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
USB разъем
нет
Поддержка MESH
нет
Маршрутизатор
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
нет
Функции VPN
да
Питание
от сети
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
174 x 119 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х4
Вес, г.
520

Описание товара Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B)

Маршрутизатор ADSL2+ D-Link DSL-2640U/RB/U2 – это комплект из 4-портового коммутатора и ADSL-порта. Беспроводное подключение устройства сэкономит место в помещении и избавит Вас от затруднений с размещением кабелей. Маршрутизатор данной модели имеет расширенный радиус действия, который в совокупности с высокоскоростным соединением поможет Вам наладить беспроводную сеть как дома, так и в небольшом офисе. D-Link DSL-2640U/RB/U2 с ADSL2+ может также выступать в роли базовой станции для разных устройств. Настройка маршрутизатора осуществляется просто – с помощью доступного веб-интерфейса.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, SPI, Яндекс.DNS, защита от DDoS, фильтрация по IP, фильтрация по MAC, фильтрация по URL
Оперативная память/Флеш-память, Мб
64/8
Особенности
Dynamic DNS (DDNS)
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
USB разъем
нет
Поддержка MESH
нет
Маршрутизатор
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
нет
Функции VPN
да
Питание
от сети
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
174 x 119 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор ADSL2+ D-Link DSL-2640U/RB/U2 – это комплект из 4-портового коммутатора и ADSL-порта. Беспроводное подключение устройства сэкономит место в помещении и избавит Вас от затруднений с размещением кабелей. Маршрутизатор данной модели имеет расширенный радиус действия, который в совокупности с высокоскоростным соединением поможет Вам наладить беспроводную сеть как дома, так и в небольшом офисе. D-Link DSL-2640U/RB/U2 с ADSL2+ может также выступать в роли базовой станции для разных устройств. Настройка маршрутизатора осуществляется просто – с помощью доступного веб-интерфейса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер D-link DSL-2640U (DSL-2640U/RB/U2B) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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