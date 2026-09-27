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Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ

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Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 1
Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 2
Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 3
Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
277 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627278
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
RouterOS
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x367 мм
Размеры в упаковке, см
62х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ

Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2216-1G-12XS-2XQ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core) and Marvell Prestera Aldrin2 switch-chip, 16GB RAM, 2x100G QSFP cages, 14x25G SFP



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
RouterOS
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x367 мм
Описание
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2216-1G-12XS-2XQ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core) and Marvell Prestera Aldrin2 switch-chip, 16GB RAM, 2x100G QSFP cages, 14x25G SFP


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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