Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada
Коммутатор TP-LINK ER8411 Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) 3 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Два порта SFP+ 10 Гбит/с : десятигигабитные порты SFP+ (порт WAN и порт WAN/LAN) обеспечат высокую пропускную способность. До десяти портов WAN : оптические порты WAN и порты WAN стандарта RJ45 с балансировкой нагрузки позволят увеличить эффективность сети. VPN-подключение : поддержка VPN-туннелей SSL, IPsec, PPTP, L2TP и OpenVPN позволит наладить сеть для удалённой работы. Набор функций безопасности : мощный межсетевой экран, защита от DoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL-адресов, привязка IP- и MAC-адресов, а также активация шлюза прикладного урвоня (ALG) одним нажатием. Характеристики 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN)1 гигабитный SFP-порт WAN/LAN8 гигабитных портов RJ45 WAN/LAN1 консольный порт RJ452 USB-порта для создания резервного подключения WAN через USB-модем 3G/4GКнопки: Reset (сброс настроек)Источник питания: Двойной источник питания (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц)Флэш: SPI NOR (4 МБ) + NAND (256 МБ), DRAM: DDR4 (4 ГБ)Светодиодные индикаторы: PWR (питание)SYS (работа системы)WAN (порт WAN)LAN (порт LAN)USB (USB-порт)FAN (вентилятор)Размеры (Ш ? Д ? В): 440 ? 220 ? 44 ммМаксимальное энергопотребление: • 26,36 Вт (с подключённым устройством к порту USB 3.0), : • 19,12 Вт (без подключённого устройства к порту USB 3.0)Производительность: Количество одновременных сеансов: 2300000, Число новых сеансов в секунду: 20000NAT (статический IP-адрес):• Исходящая скорость: 9445,82 Мбит/с• Входящая скорость: 9449,26 Мбит/с NAT (DHCP):• Исходящая скорость: 9426,83 Мбит/с• Входящая скорость: 9426,20 Мбит/сNAT (PPPoE): • Исходящая скорость: 9413,96 Мбит/с:• Входящая скорость: 9102,01 Мбит/сNAT (L2TP): • Исходящая скорость: 4230,62 Мбит/с:• Входящая скорость: 4169,53 Мбит/сNAT (PPTP): • Исходящая скорость: 3933,86 Мбит/с• Входящая скорость: 3821,97 Мбит/сСкорость передачи пакетов размером 64 байта:• Исходящая скорость: 1080 Мбит/с• Входящая скорость: 1030 Мбит/сСкорость пропуска трафика IPsec VPN: • SHA1-AES256: 2140,45 Мбит/с• SHA2-AES256: 2080,20 Мбит/сOpenVPN: 1665,64 Мбит/сСкорость пропуска трафика VPN L2TP: • Без шифрования: 5013,50 Мбит/с• С шифрованием: 2274,74 Мбит/сПропускная способность SSL VPN: 1511,10 Мбит/сБазовые функции: Тип подключения WAN:Статический/динамический IP-адресPPPoEPPTPL2TPТуннель 6to4Сквозное подключениеВозможность создания резервного подключения через USB-модем 3G/4GКлонирование MAC-адреса: Возможность изменения MAC-адреса WAN/LAN4 DHCP:Сервер/клиент DHCPРезервирование адресов DHCPMulti-net DHCPИнтерфейсы Multi-IPIPv6: Подключение WANVLAN: VLAN 802.1QIPTV: IGMP v2/v3 Proxy
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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