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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
7
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294446
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Описание товара Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC - практичное решение для вашего офиса, предоставляющее для подключения сетевых устройств один SFP-порт, 8xLAN 1000 Мбит/сек,, порт USB-micro 2.0 type AB x1. Благодаря USB-интерфейсу вы получаете возможность использовать мобильные модемы 3G, 4G/LTE и подключать офисную технику к Интернету с использованием мобильной сети. Установить данное сетевое устройство вы сможете как в помещении, так и за его пределами. Укомплектованный внешним адаптером питания и кабелем питания маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC поддерживает настройку и управление через RouterOS, SSH или Web-интерфейс. Межсетевой экран (Firewall) и фильтрация по IP-адресу, по MAC-адресу и TCP/UDP позволят вам избавиться от разных видов нежелательной активности - вредоносного ПО, DDOS-атак.
Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC - практичное решение для вашего офиса, предоставляющее для подключения сетевых устройств один SFP-порт, 8xLAN 1000 Мбит/сек,, порт USB-micro 2.0 type AB x1. Благодаря USB-интерфейсу вы получаете возможность использовать мобильные модемы 3G, 4G/LTE и подключать офисную технику к Интернету с использованием мобильной сети. Установить данное сетевое устройство вы сможете как в помещении, так и за его пределами. Укомплектованный внешним адаптером питания и кабелем питания маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC поддерживает настройку и управление через RouterOS, SSH или Web-интерфейс. Межсетевой экран (Firewall) и фильтрация по IP-адресу, по MAC-адресу и TCP/UDP позволят вам избавиться от разных видов нежелательной активности - вредоносного ПО, DDOS-атак.
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