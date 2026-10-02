Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P станет отличным выбором для использования в корпоративной среде как офисов, так и небольших предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями. Отличительной особенностью модели является фирменная операционная система EdgeOs, которая открывает широкие возможности для управления и контроля за трафиком. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P оснащен 5 портами LAN с поддержкой технологии питания PoE. Также на корпусе предусмотрен 1 выход типа SFP с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасносного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP- или MAC-адресу. Настройка и администрирование маршрутизатора Ubiquiti EdgeRouter ER-6P может выполняться через консольный порт, веб-интерфейс или Telnet. Помимо этого поддерживается мониторинг сети через мобильное приложение UISP (formerly UNMS) Mobile для устройств на базе iOS и Android. Комплект поставки включает в себя монтажный набор и сетевой адаптер питания.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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