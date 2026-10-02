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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)

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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 1
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 2
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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 3
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 460 руб. 
Начислим 392 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
24 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Габариты, мм
229x31.1x136.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)

Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P станет отличным выбором для использования в корпоративной среде как офисов, так и небольших предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями. Отличительной особенностью модели является фирменная операционная система EdgeOs, которая открывает широкие возможности для управления и контроля за трафиком. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P оснащен 5 портами LAN с поддержкой технологии питания PoE. Также на корпусе предусмотрен 1 выход типа SFP с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасносного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP- или MAC-адресу. Настройка и администрирование маршрутизатора Ubiquiti EdgeRouter ER-6P может выполняться через консольный порт, веб-интерфейс или Telnet. Помимо этого поддерживается мониторинг сети через мобильное приложение UISP (formerly UNMS) Mobile для устройств на базе iOS и Android. Комплект поставки включает в себя монтажный набор и сетевой адаптер питания.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Габариты, мм
229x31.1x136.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P станет отличным выбором для использования в корпоративной среде как офисов, так и небольших предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями. Отличительной особенностью модели является фирменная операционная система EdgeOs, которая открывает широкие возможности для управления и контроля за трафиком. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-6P оснащен 5 портами LAN с поддержкой технологии питания PoE. Также на корпусе предусмотрен 1 выход типа SFP с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасносного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP- или MAC-адресу. Настройка и администрирование маршрутизатора Ubiquiti EdgeRouter ER-6P может выполняться через консольный порт, веб-интерфейс или Telnet. Помимо этого поддерживается мониторинг сети через мобильное приложение UISP (formerly UNMS) Mobile для устройств на базе iOS и Android. Комплект поставки включает в себя монтажный набор и сетевой адаптер питания.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P) - по цене 24460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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