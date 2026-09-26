Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
14
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 540 руб.
В наличии
Код товара: 627279
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
99 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
14
Количество SFP-портов
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x199 мм
Размеры в упаковке, см
49х28х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2116-12G-4S+ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core), 16GB RAM, 4xSFP+ cage, 13xGbit LAN, M.2 PCIe slot, RouterOS L6, 1U rackmount case, D
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Теги товара: Гигабитные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
14
Количество SFP-портов
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x199 мм
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2116-12G-4S+ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core), 16GB RAM, 4xSFP+ cage, 13xGbit LAN, M.2 PCIe slot, RouterOS L6, 1U rackmount case, D
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 99540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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