Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU
Платформа UBIQUITI UDM-PRO UniFi Dream Machine Pro - по настоящему универсальное решение, которое будет удобным вариантом для управления всем оборудованием линейки UniFi , особенно в крупных организациях. Модель сочетает в себе возможности UniFi Cloud Key Gen2 Plus с функциями коммутации и управления трафиком.Для подключения оборудования модель имеет 8 гигабитных Ethernet LAN портов, а так же 10G SFP+ интерфейсы LAN и WAN с резервированием по 1 гигабит Ethernet. За эффективное распределения и управление трафиком в UDM PRO отвечает мощный четырехъядерный процессор. Поскольку предусмотрена работа UniFi Dream Machine Pro в качестве сервера UniFi Protect, устройство имеет возможность установки HDD , форм-фактора 2.5 либо 3.5, по выбору пользователя.Размеры: 442.4 x 285.6 x 43.7 ммВес: 3.9 кг — без крепления, 3.99 кг — с креплениемСетевой интерфейс: 8х 10/100/1000 RJ45 LAN, 1х 10/100/1000 RJ45 WAN, 1х 1/10G SFP+ LAN, 1х 1/10G SFP+ WANИнтерфейс управления: Ethernet, Bluetooth BLEПропускная способность IDS/IPS: 3.5 Гбит/сПроцессор: Arm Cortex-A57 четырёхъядерный 1.7 ГГцОЗУ: 4 Гб DDR4ПЗУ: 16 Гб eMMCМаксимальное энергопотребление: 33 ВтПитание: AC: 100–240 В AC / 50–60 Гц, DC: резервный источник питания UniFi SmartPower Redundant Power SystemБлок питания: Внутренний 50 Вт / 12 ВСветодиодные индикаторы: HDD — Активность, RJ45 — Скорость/Соединение/Активность, SFP+ — Скорость/Соединение/Активность,Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса: По воздуху: ±16 кВ, При контакте: ±12 кВТемпература окружающей среды рабочая: от -10 до +40 °CВлажность окружающей среды рабочая: от 5 до 95% без конденсации
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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