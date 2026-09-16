Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
8
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 820 руб.
В наличии
Код товара: 723289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
78 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Комплектация
руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
41.0x13.0x52.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х12
Вес, кг.
4.7
Описание товара Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max
Ubiquiti Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) Новый, самый мощный в линейке, стоечный шлюз серии Cloud Gateway с Ethernet и оптическим WAN-портами на скоростях 1/2,5/10 Гбит/с, 2 корзинами HDD 3,5/2,5 дюйма для сетевого видеорегистратора, встроенным 128 ГБ SSD, 9-портовым свитчем и полным набором приложений UniFi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Комплектация
руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
41.0x13.0x52.0
Страна производитель
Китай
Ubiquiti Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) Новый, самый мощный в линейке, стоечный шлюз серии Cloud Gateway с Ethernet и оптическим WAN-портами на скоростях 1/2,5/10 Гбит/с, 2 корзинами HDD 3,5/2,5 дюйма для сетевого видеорегистратора, встроенным 128 ГБ SSD, 9-портовым свитчем и полным набором приложений UniFi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 78820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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