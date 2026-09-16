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Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max

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Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 1
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 2
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 3
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
8
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 1
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 2
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 3
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 820 руб. 
Начислим 1262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max
78 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Комплектация
руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
41.0x13.0x52.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х12
Вес, кг.
4.7

Описание товара Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max

Ubiquiti Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) Новый, самый мощный в линейке, стоечный шлюз серии Cloud Gateway с Ethernet и оптическим WAN-портами на скоростях 1/2,5/10 Гбит/с, 2 корзинами HDD 3,5/2,5 дюйма для сетевого видеорегистратора, встроенным 128 ГБ SSD, 9-портовым свитчем и полным набором приложений UniFi.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Комплектация
руководство пользователя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
41.0x13.0x52.0
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max) Новый, самый мощный в линейке, стоечный шлюз серии Cloud Gateway с Ethernet и оптическим WAN-портами на скоростях 1/2,5/10 Гбит/с, 2 корзинами HDD 3,5/2,5 дюйма для сетевого видеорегистратора, встроенным 128 ГБ SSD, 9-портовым свитчем и полным набором приложений UniFi.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 78820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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