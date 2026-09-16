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Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U

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Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 9
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 10
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 11
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 12
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 13
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 14
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 15
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 16
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 17
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 18
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 19
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 20
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Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 22
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 1
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 2
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 3
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 4
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 5
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 6
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 7
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 8
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 9
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 10
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 11
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 12
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 13
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 14
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 15
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 16
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 17
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 18
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 19
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 20
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 21
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 22
  • Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
26 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
235x90x316 мм
Страна производитель
Вьетнам
Вес, кг.
2.5

Описание товара Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U

Превосходите свои возможности в сети благодаря высочайшей производительности. Для тех, кто сегодня и завтра хочет получить все самое лучшее, ASUS RT-BE86U оснащен Wi-Fi 7, обеспечивающим молниеносную двухдиапазонную скорость до 6800 Мбит/с для жизни в сети. RT-BE86U может похвастаться колоссальной пропускной способностью сети 20G, открывая доступ к передовым сетям 10G с портом WAN/LAN со скоростью 10 Гбит/с и четырьмя портами LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Между тем ASUSWRT 5.0 обеспечивает бесперебойную работу в сети в режиме реального времени в режиме 24/7.

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
235x90x316 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Превосходите свои возможности в сети благодаря высочайшей производительности. Для тех, кто сегодня и завтра хочет получить все самое лучшее, ASUS RT-BE86U оснащен Wi-Fi 7, обеспечивающим молниеносную двухдиапазонную скорость до 6800 Мбит/с для жизни в сети. RT-BE86U может похвастаться колоссальной пропускной способностью сети 20G, открывая доступ к передовым сетям 10G с портом WAN/LAN со скоростью 10 Гбит/с и четырьмя портами LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Между тем ASUSWRT 5.0 обеспечивает бесперебойную работу в сети в режиме реального времени в режиме 24/7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - по цене 26340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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