Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
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Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб.
В наличии
Код товара: 736703
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
235x90x316 мм
Страна производитель
Вьетнам
Вес, кг.
2.5
Описание товара Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
Превосходите свои возможности в сети благодаря высочайшей производительности. Для тех, кто сегодня и завтра хочет получить все самое лучшее, ASUS RT-BE86U оснащен Wi-Fi 7, обеспечивающим молниеносную двухдиапазонную скорость до 6800 Мбит/с для жизни в сети. RT-BE86U может похвастаться колоссальной пропускной способностью сети 20G, открывая доступ к передовым сетям 10G с портом WAN/LAN со скоростью 10 Гбит/с и четырьмя портами LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Между тем ASUSWRT 5.0 обеспечивает бесперебойную работу в сети в режиме реального времени в режиме 24/7.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
235x90x316 мм
Страна производитель
Вьетнам
Превосходите свои возможности в сети благодаря высочайшей производительности. Для тех, кто сегодня и завтра хочет получить все самое лучшее, ASUS RT-BE86U оснащен Wi-Fi 7, обеспечивающим молниеносную двухдиапазонную скорость до 6800 Мбит/с для жизни в сети. RT-BE86U может похвастаться колоссальной пропускной способностью сети 20G, открывая доступ к передовым сетям 10G с портом WAN/LAN со скоростью 10 Гбит/с и четырьмя портами LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Между тем ASUSWRT 5.0 обеспечивает бесперебойную работу в сети в режиме реального времени в режиме 24/7.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U - по цене 26340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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