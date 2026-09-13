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Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT

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Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 3
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 4
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
8
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723243
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
31х24х7
Вес, кг.
1

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT

MikroTik представляет компактный и мощный портативный Wi-Fi роутер, идеально подходящий для настройки стабильной и гибкой сети. Это устройство выполнено в стильном сером цвете, что добавит современности любому интерьеру. Этот роутер от MikroTik обеспечит вам высокое качество соединения и станет надежной основой вашей домашней или офисной сети.

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Количество портов LAN
8
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Латвия
Описание
MikroTik представляет компактный и мощный портативный Wi-Fi роутер, идеально подходящий для настройки стабильной и гибкой сети. Это устройство выполнено в стильном сером цвете, что добавит современности любому интерьеру. Этот роутер от MikroTik обеспечит вам высокое качество соединения и станет надежной основой вашей домашней или офисной сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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