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Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый

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Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 2
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Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 7
Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257211
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 47 x 148 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х23х6
Вес, кг.
2.07

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый

Модель Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition оснащена процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 с тактовой частотой 1.4 ГГц, 1 GB оперативной памяти, 13 гигабитными Ethernet портами, несколькими высокоскоростными разъемами для накопителей (2х SATA 3 и 2х M.2), последовательным портом RS232 и двумя блоками питания с функцией резервирования (а также поддержкой питания -48 В DC Telecom и Passive PoE, 802.3af/at), а также предустановленной лицензией RouterOS level 6.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 47 x 148 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Модель Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition оснащена процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 с тактовой частотой 1.4 ГГц, 1 GB оперативной памяти, 13 гигабитными Ethernet портами, несколькими высокоскоростными разъемами для накопителей (2х SATA 3 и 2х M.2), последовательным портом RS232 и двумя блоками питания с функцией резервирования (а также поддержкой питания -48 В DC Telecom и Passive PoE, 802.3af/at), а также предустановленной лицензией RouterOS level 6.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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