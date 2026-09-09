Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 47 x 148 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х23х6
Вес, кг.
2.07
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый
Модель Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition оснащена процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 с тактовой частотой 1.4 ГГц, 1 GB оперативной памяти, 13 гигабитными Ethernet портами, несколькими высокоскоростными разъемами для накопителей (2х SATA 3 и 2х M.2), последовательным портом RS232 и двумя блоками питания с функцией резервирования (а также поддержкой питания -48 В DC Telecom и Passive PoE, 802.3af/at), а также предустановленной лицензией RouterOS level 6.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
13
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 47 x 148 мм
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Страна производитель
Китай
Модель Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition оснащена процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 с тактовой частотой 1.4 ГГц, 1 GB оперативной памяти, 13 гигабитными Ethernet портами, несколькими высокоскоростными разъемами для накопителей (2х SATA 3 и 2х M.2), последовательным портом RS232 и двумя блоками питания с функцией резервирования (а также поддержкой питания -48 В DC Telecom и Passive PoE, 802.3af/at), а также предустановленной лицензией RouterOS level 6.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik RB1100DX4 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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