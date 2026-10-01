Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)
Маршрутизатор DSA-2003 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей. Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров. Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели. Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 470 руб.10368 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC
-
В наличииЦена 42 900 руб.10725 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
-
В наличииЦена 49 780 руб.12445 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS GT-BE98
-
В наличииЦена 53 920 руб.13480 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
-
В наличииЦена 57 230 руб.14308 руб. в СплитWi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE
-
В наличииЦена 58 140 руб.14535 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
-
В наличииЦена 73 360 руб.18340 руб. в СплитWi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max
-
В наличииЦена 92 060 руб.23015 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+
-
В наличииЦена 277 330 руб.69333 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)