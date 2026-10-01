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Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)

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Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A) - фото 1
Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A) - фото 1
  • Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631007
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
• Маршрутизатор DSA-2003• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А• Подставка для вертикальной установки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
155х120х35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х9
Вес, кг.
1.65

Описание товара Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)

Маршрутизатор DSA-2003 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей. Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров. Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели. Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер D-Link Service Router (DSA-2003/A1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Комплектация
• Маршрутизатор DSA-2003• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А• Подставка для вертикальной установки
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
155х120х35
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор DSA-2003 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей. Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров. Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели. Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.


Теги товара: Гигабитные
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Отзывы


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