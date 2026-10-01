Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%11 810 руб. 19 680 руб.
В наличии
Код товара: 407904
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 810 руб. -40%
19 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
2
Описание товара Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
MESH-комплект TP-Link Deco X20 представлен двумя точками доступа. Устройства выполнены в компактных корпусах белого цвета и обеспечивают организацию быстрой надежной сети Wi-Fi в пределах помещений большой площади. Точки доступа соответствуют стандарту AX1800, поддерживают работу в двух частотных диапазонах и технологию MU-MIMO, позволяя получать стабильное покрытие Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco X20 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и средства родительского контроля гарантируют надежную защиту доступа. Фирменное приложение делает настройку доступных параметров максимально простой и удобной.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
MESH-комплект TP-Link Deco X20 представлен двумя точками доступа. Устройства выполнены в компактных корпусах белого цвета и обеспечивают организацию быстрой надежной сети Wi-Fi в пределах помещений большой площади. Точки доступа соответствуют стандарту AX1800, поддерживают работу в двух частотных диапазонах и технологию MU-MIMO, позволяя получать стабильное покрытие Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco X20 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и средства родительского контроля гарантируют надежную защиту доступа. Фирменное приложение делает настройку доступных параметров максимально простой и удобной.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - по цене 11810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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