Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 430 руб.
В наличии
Код товара: 599562
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)** Поддерживается только при использовании облачного контроллера Omada.
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, PPTP, L2TP
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х7
Вес, кг.
1.32
Описание товара Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
Шлюз ER7206 поддерживает бесшовную интеграцию с платформой Omada SDN и позволяет выполнять удалённое централизованное управление где и когда угодно. Для максимального удобства также поддерживается Standalone?управление через веб?интерфейс или приложение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)** Поддерживается только при использовании облачного контроллера Omada.
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, PPTP, L2TP
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Шлюз ER7206 поддерживает бесшовную интеграцию с платформой Omada SDN и позволяет выполнять удалённое централизованное управление где и когда угодно. Для максимального удобства также поддерживается Standalone?управление через веб?интерфейс или приложение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - по цене 13430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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