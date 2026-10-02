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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 7
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 8
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 7
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 8
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 830 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
15 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120x120x38 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.65

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый

Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M5-3-PACK Швидкий і безшовний Wi-Fi. Домашня Mesh Wi-Fi система AC1300. Двохдіапазонний Wi-Fi. Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 510 кв.м. (3 пристрої) / 350 кв.м. (2 пристрої). Налаштування ще ніколи не була такою простою завдяки мобільному додатку Deco. Позбавтеся від "мертвих зон". Усуньте зони зі слабким сигналом завдяки домашній Mesh Wi-Fi системі. Вам більше не доведеться "вишукувати" стабільне з'єднання. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Ніякої буферизації. Набридло довге завантаження? З зростаючим числом пристроїв, які споживають пропускну здатність, вам потрібна відповідна мережа. Завдяки Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання більш ніж для 100 пристроїв. Безшовний роумінг. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якій точці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Налаштування тепер ще простіше. Просто розпакуйте Deco, встановіть програму і дотримуйтесь інструкцій на екрані, а Deco налаштує для вас підключення і підготує до роботи всього за кілька хвилин.



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Развернуть
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120x120x38 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M5-3-PACK Швидкий і безшовний Wi-Fi. Домашня Mesh Wi-Fi система AC1300. Двохдіапазонний Wi-Fi. Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 510 кв.м. (3 пристрої) / 350 кв.м. (2 пристрої). Налаштування ще ніколи не була такою простою завдяки мобільному додатку Deco. Позбавтеся від "мертвих зон". Усуньте зони зі слабким сигналом завдяки домашній Mesh Wi-Fi системі. Вам більше не доведеться "вишукувати" стабільне з'єднання. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Ніякої буферизації. Набридло довге завантаження? З зростаючим числом пристроїв, які споживають пропускну здатність, вам потрібна відповідна мережа. Завдяки Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання більш ніж для 100 пристроїв. Безшовний роумінг. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якій точці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Налаштування тепер ще простіше. Просто розпакуйте Deco, встановіть програму і дотримуйтесь інструкцій на екрані, а Deco налаштує для вас підключення і підготує до роботи всього за кілька хвилин.


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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