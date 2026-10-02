Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M5-3-PACK Швидкий і безшовний Wi-Fi. Домашня Mesh Wi-Fi система AC1300. Двохдіапазонний Wi-Fi. Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 510 кв.м. (3 пристрої) / 350 кв.м. (2 пристрої). Налаштування ще ніколи не була такою простою завдяки мобільному додатку Deco. Позбавтеся від "мертвих зон". Усуньте зони зі слабким сигналом завдяки домашній Mesh Wi-Fi системі. Вам більше не доведеться "вишукувати" стабільне з'єднання. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Ніякої буферизації. Набридло довге завантаження? З зростаючим числом пристроїв, які споживають пропускну здатність, вам потрібна відповідна мережа. Завдяки Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання більш ніж для 100 пристроїв. Безшовний роумінг. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якій точці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Налаштування тепер ще простіше. Просто розпакуйте Deco, встановіть програму і дотримуйтесь інструкцій на екрані, а Deco налаштує для вас підключення і підготує до роботи всього за кілька хвилин.
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Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
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