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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK

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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 670 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK
14 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
250,9х123,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK

HUAWEI WiFi 53030EBK создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс или мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 3570 Мбит/с. Роутер с режимом маршрутизатора дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Развернуть
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
250,9х123,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WiFi 53030EBK создает беспроводную сеть с поддержкой одновременной работы в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Управлять настройками устройства можно через Web-интерфейс или мобильное приложение. Модель поддерживает скорость беспроводного соединения до 3570 Мбит/с. Роутер с режимом маршрутизатора дополнен межсетевым экраном, родительским контролем и другими функциями для обеспечения безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK - по цене 14670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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