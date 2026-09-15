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Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)

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Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 1
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 2
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 3
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 4
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 5
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 6
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 1
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 2
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 3
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 4
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 5
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 6
  • Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
красный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 х 125 х 22 мм
Размеры в упаковке, см
31х12х5
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)

L009 - это больше, чем просто маршрутизатор. Эта линейка продуктов в 4 раза быстрее, чем RB2011, оснащена процессором ARM с поддержкой контейнеров, инновационным корпусом, позволяющим устанавливать до четырех маршрутизаторов в одном пространстве размером 1U, большим объемом оперативной памяти, поддержкой PoE и 2,5G SFP. Эта версия поставляется с беспроводной сетью ax с частотой 2,4 ГГц.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
красный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Развернуть
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 х 125 х 22 мм
Описание
L009 - это больше, чем просто маршрутизатор. Эта линейка продуктов в 4 раза быстрее, чем RB2011, оснащена процессором ARM с поддержкой контейнеров, инновационным корпусом, позволяющим устанавливать до четырех маршрутизаторов в одном пространстве размером 1U, большим объемом оперативной памяти, поддержкой PoE и 2,5G SFP. Эта версия поставляется с беспроводной сетью ax с частотой 2,4 ГГц.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - по цене 13760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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